Это лицо республики! Божена Еремич рассказала, что на «Мисс Минск» оценивают участниц не только по финальному шоу

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гости выпуска – Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси, и Екатерина Трикоза, победительница конкурса «Мисс Минск – 2025».

Божена Еремич, директор – художественный руководитель Национальной школы красоты Беларуси:

Я всегда ориентирую девушек, и это абсолютная правда. Оценивается не только финальное шоу. Оценивается то, как девушка себя ведет до мероприятия, до финального шоу, как она старается или, наоборот, не старается, как она ведет себя с коллегами, с гримерами, с визажистами, стилистами, с хореографами, какие опоздания и так далее.

Мы же понимаем, что эта девушка – это лицо нашего города. Я не побоюсь, даже несмотря на то, что есть титул «Мисс Беларусь», это все равно представитель города и республики в перспективе.