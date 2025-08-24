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Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико

24 августа 2025 07:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: 
Такая мировая тенденция, что дома моды уходят от натуральной кожи в сторону искусственных материалов. И экологи против того, чтобы использовали натуральную кожу. Как вы к этому относитесь?

Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико-2

Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения: 
Во-первых, пока мы едим мясо, шкуры образовываться будут. Тогда будет просто выбор – или их утилизировать, закапывать или из них что-то сделать. Второе – кожаная обувь, кожаные изделия, кожаная мебель (а мы выпускаем и для мебели кожу) долговечная, приятная. Она натуральна, в конце концов, она дышит. Да, она дороже стоит. Сейчас больше спрос на кожу для сумок, ремней – кожгалантереи.

# Предприятия Беларуси # Интервью # Мода # Ольга Политико # Александр Осенко

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