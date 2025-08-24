Натуральная кожа будет востребована или все перейдут на экоматериалы? Мнение Ольги Политико

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Такая мировая тенденция, что дома моды уходят от натуральной кожи в сторону искусственных материалов. И экологи против того, чтобы использовали натуральную кожу. Как вы к этому относитесь?