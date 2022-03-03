«Старшему сыну 22 года». Во Дворце Независимости наградили многодетных мам

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны. Подробности расскажет Алена Сырова.

Стук каблучков по мраморному полу и звон медалей на мундирах этим утром создавали особую атмосферу во Дворце Независимости в преддверие одной из важнейших церемоний награждения в году. И пока генеральские погоны, орден «За личное мужество», орден «За службу Родине», медали Франциска Скорины и ордена Матери дожидались своих будущих обладателей, они сами знакомились друг с другом, смущались телекамер и внимательно изучали интерьеры, которые в большинстве раньше видели лишь в официальной хронике.