«Старшему сыну 22 года». Во Дворце Независимости наградили многодетных мам
Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны.
Подробности расскажет Алена Сырова.
Стук каблучков по мраморному полу и звон медалей на мундирах этим утром создавали особую атмосферу во Дворце Независимости в преддверие одной из важнейших церемоний награждения в году. И пока генеральские погоны, орден «За личное мужество», орден «За службу Родине», медали Франциска Скорины и ордена Матери дожидались своих будущих обладателей, они сами знакомились друг с другом, смущались телекамер и внимательно изучали интерьеры, которые в большинстве раньше видели лишь в официальной хронике.
Из 40 награжденцев – 80 % представительницы прекрасной половины человечества. Имена некоторых из них знает вся страна в силу публичной профессии или достижений их подопечных. Сегодня их наградили за заслуги на профессиональном поприще. И все же большинство женщин широкой общественности пока незнакомы. И, может быть, пока не успели громко заявить о себе в работе, но на это есть уважительная причина. И не одна. Как минимум пять. Мамами стольких детей является каждая из этих девушек. А разве скажешь?
Марина Ходок, мама пятерых детей:
У меня пятеро детей. Старшему сыну 22 года, его зовут Илья. Самым младшим деткам, у меня двойняшки родились – 2 года и 9 месяцев. Еще есть девочки у меня, школьница, в третьем классе учится – Александра, и Софья, шесть лет ей исполнилось, ходит в старшую группу садика.
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