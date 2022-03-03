Прямой эфир

Лукашенко: «Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство»

03 марта 2022 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны.  

Подробности расскажет Алена Сырова.  

К мужчинам – по-мужски, лаконично и по существу.  

Лукашенко: «Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство. И эта миссия без мужчин абсолютно невозможна во всех смыслах. Звучит сейчас особенно и очень актуально. Вам, мужики, говорю просто: нет более почетной профессии, чем защищать Отечество, служить стране и своему народу.  

Читайте также:  

«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?  

Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»  

Лукашенко: нас хотят затолкать в войну в Украине, чтобы мы оголили наши границы. А потом с нами разберутся быстро  

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Назвали Богдан. В роддоме Мозыря украинская девушка родила малыша
03 марта 2022 16:57

Назвали Богдан. В роддоме Мозыря украинская девушка родила малыша

Создадут новый Межгосударственный центр. Лукашенко одобрил проект договора о гармонизации таможенного законодательства с Россией
03 марта 2022 16:50

Создадут новый Межгосударственный центр. Лукашенко одобрил проект договора о гармонизации таможенного законодательства с Россией

«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?
03 марта 2022 16:46

«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?