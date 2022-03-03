Лукашенко: «Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство»

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны.
Подробности расскажет Алена Сырова.
К мужчинам – по-мужски, лаконично и по существу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Будем беречь так же, как память предков, героическую историю и славянское братство. И эта миссия без мужчин абсолютно невозможна во всех смыслах. Звучит сейчас особенно и очень актуально. Вам, мужики, говорю просто: нет более почетной профессии, чем защищать Отечество, служить стране и своему народу.
Читайте также:
«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?
Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные»
Лукашенко: нас хотят затолкать в войну в Украине, чтобы мы оголили наши границы. А потом с нами разберутся быстро