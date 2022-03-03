Он спас подчинённого, рискуя жизнью. Старшего лейтенанта Алексея Харламова наградили орденом «За личное мужество»

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны. Подробности расскажет Алена Сырова.

Офицеры, в принципе, люди, на которых лежит повышенная ответственность и в мирное-то время. На них равняются, им стараются подражать – от обычных мальчишек до солдат и курсантов. Все мечтают о больших звездах на погонах, и у части эта мечта сбылась, главнокомандующий вручил им генеральские погоны. Все люди, выбравшие служение Родине – мужественные. И проявляют это качество в самые нужные моменты, как, например, старший лейтенант Алексей Харламов, который на занятиях по метанию боевых гранат, рискуя жизнью, спас подчиненного. Теперь он кавалер ордена «За личное мужество».