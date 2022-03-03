Он спас подчинённого, рискуя жизнью. Старшего лейтенанта Алексея Харламова наградили орденом «За личное мужество»
Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны.
Подробности расскажет Алена Сырова.
Офицеры, в принципе, люди, на которых лежит повышенная ответственность и в мирное-то время. На них равняются, им стараются подражать – от обычных мальчишек до солдат и курсантов. Все мечтают о больших звездах на погонах, и у части эта мечта сбылась, главнокомандующий вручил им генеральские погоны. Все люди, выбравшие служение Родине – мужественные. И проявляют это качество в самые нужные моменты, как, например, старший лейтенант Алексей Харламов, который на занятиях по метанию боевых гранат, рискуя жизнью, спас подчиненного. Теперь он кавалер ордена «За личное мужество».
Наша армия обеспечивает надежную безопасность нашей страны, территориальную целостность и независимость. Также хочу добавить: делать все, чтобы граждане Республики Беларусь, наши матери и дети жили под мирным небом над головой и имели большое светлое будущее. Желаем вам крепкого здоровья и благополучия. Спасибо.
На все эти поступки мужчин, конечно, вдохновляют женщины. Своей заботой, своей любовью, мудростью. И, конечно, все начинается с материнской.
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