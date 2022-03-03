«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны. Подробности расскажет Алена Сырова.

Слова признательности и восхищения в преддверие главного женского дня звучат все чаще. И все же эти, от Президента страны, в которой живут и растят своих детей белорусски – особенные и звучат по-особенному. Тепло что ли.