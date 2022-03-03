«Посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию». Что Лукашенко сказал белорускам на награждении?

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны.
Подробности расскажет Алена Сырова.
Слова признательности и восхищения в преддверие главного женского дня звучат все чаще. И все же эти, от Президента страны, в которой живут и растят своих детей белорусски – особенные и звучат по-особенному. Тепло что ли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На хрупких, а порой и не совсем хрупких плечах помимо работы лежат заботы о семье и детях. При этом вы еще успеваете учить, лечить, растить хлеб, заниматься высоким искусством, воспитывать чемпионов, которые прославляют Беларусь, ну и посматривать за нами, мужиками, чтобы мы не искривили линию.
В нашей стране такое трепетное отношение к мамам, женам, сестрам, дочерям, а также к семье, детям и просто к любимым. И это одна из основ, я бы даже сказал, фундаментальная опора нашего общества. И этот фундамент мы забетонировали в новой Конституции нашей страны.
Президент Беларуси: «Мы не хотим никаких скандалов, конфликтов и никакой войны. Мы люди мирные». Читайте здесь.