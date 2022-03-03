«С автографами авторов». Какие редкие книги попадают в буккроссинг и что происходит с ними дальше?
Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Кстати, о престиже чтения. Нона, можно сказать, продвигает чтение в массы. Идея буккроссинга не нова сама по себе. Как вы к ней пришли?
Нонна Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:
Мы с мужем являемся слушателями Минского университета третьего возраста и занимаемся волонтерской деятельностью. У нас есть направление «буккроссинг». Наш университет – это проект Белорусской ассоциации социальных работников, был открыт в 2015 году. В 2015 годы «Белгипс-ЭКО» начали реализовывать свой проект – контейнерный сбор макулатуры.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Это зеленые контейнеры, что стоят?
Вячеслав Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:
По всему городу.
Нонна Буко:
700 контейнеров в настоящее время стоят по всему городу. Туда люди бросают макулатуру, книги. На «Белгипс» это все привозят, разгружают, сортируют. Наши волонтеры Минского университета третьего возраста – их приглашают, когда большая партия поступает книг – протирают, смотрят, чтобы грибка не было, убирают рваные книги, обрабатывают, штампуют и раскладывают по стеллажам.
Юлия Крыницкая:
Правда, что бывает, люди вам уже дают целые библиотеки?
Нонна Буко:
Да. Очень приятно, особенно в регионах, когда привозишь эти книги. Дети раскладывают их. Мы им рассказываем про проект буккроссинг – «Книге – вторую жизнь». Приятно, что они с большим удовольствием получают эти книги и их читают. Плюс, мы эти книги не забираем обратно. То есть они остаются в фондах библиотеки.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Нонна, благодаря вашему увлечению буккроссингом, наверняка через ваши руки прошли тысячи книг, не побоюсь этой цифры. Может быть, попадались какие-то уникальные экземпляры, которые вы передавали в музей, представляли особую ценность, возможно, даже лично для вас?
Нонна Буко:
Надо немножко уточнить. Мы как волонтеры сортируем книги, если находим заинтересованных, отвозим. В основном, это «Белгипс-ЭКО». Все у них. Книги туда поступают тоже ценные. Журналы, книги XVII-XVIII века. Эти книги, конечно, они передают в Национальную библиотеку, музеи.
Юлия Крыницкая:
А как часто вам попадаются те книги, которые вас заинтересовывают, и вы берете себе, чтобы почитать?
Нонна Буко:
В основном это муж занимается. Когда сортируют наши волонтеры книги, то они, конечно, себе сами выбирают, которые им нравятся. Для чего им это волонтерство нужно?
Юлия Крыницкая:
Конечно, должен воспользоваться.
Нонна Буко:
Во-первых, общение. Там собрались люди, которые любят литературу. Кому-то по наследству квартира досталась, освобождаются и провозят огромные партии до тысячи книг сразу. Там находятся книги с автографами авторов и редкие. Для этого идет сортировка.
Юлия Крыницкая:
То есть у вас исследовательская работа, можно сказать. Вы проводите не просто сортировку.
Нонна Буко:
В принципе, приехать на Козлова в офис «Белгипса» – нельзя, чтобы ты выбрал книгу, какую хочешь. Для этого есть библиотеки. Все книги передаются в библиотеки. Там, пожалуйста, выбирайте. Кто занимается научно-исследовательской работой, то можно тоже обратиться в «Белгипс». Они подберут определенную литературу для этого человека.
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