«С автографами авторов». Какие редкие книги попадают в буккроссинг и что происходит с ними дальше?

Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Кстати, о престиже чтения. Нона, можно сказать, продвигает чтение в массы. Идея буккроссинга не нова сама по себе. Как вы к ней пришли?

Нонна Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:

Мы с мужем являемся слушателями Минского университета третьего возраста и занимаемся волонтерской деятельностью. У нас есть направление «буккроссинг». Наш университет – это проект Белорусской ассоциации социальных работников, был открыт в 2015 году. В 2015 годы «Белгипс-ЭКО» начали реализовывать свой проект – контейнерный сбор макулатуры. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Это зеленые контейнеры, что стоят?

Вячеслав Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:

По всему городу. Нонна Буко:

700 контейнеров в настоящее время стоят по всему городу. Туда люди бросают макулатуру, книги. На «Белгипс» это все привозят, разгружают, сортируют. Наши волонтеры Минского университета третьего возраста – их приглашают, когда большая партия поступает книг – протирают, смотрят, чтобы грибка не было, убирают рваные книги, обрабатывают, штампуют и раскладывают по стеллажам. Юлия Крыницкая:

Правда, что бывает, люди вам уже дают целые библиотеки? Нонна Буко:

Да. Очень приятно, особенно в регионах, когда привозишь эти книги. Дети раскладывают их. Мы им рассказываем про проект буккроссинг – «Книге – вторую жизнь». Приятно, что они с большим удовольствием получают эти книги и их читают. Плюс, мы эти книги не забираем обратно. То есть они остаются в фондах библиотеки.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Нонна, благодаря вашему увлечению буккроссингом, наверняка через ваши руки прошли тысячи книг, не побоюсь этой цифры. Может быть, попадались какие-то уникальные экземпляры, которые вы передавали в музей, представляли особую ценность, возможно, даже лично для вас? Нонна Буко:

Надо немножко уточнить. Мы как волонтеры сортируем книги, если находим заинтересованных, отвозим. В основном, это «Белгипс-ЭКО». Все у них. Книги туда поступают тоже ценные. Журналы, книги XVII-XVIII века. Эти книги, конечно, они передают в Национальную библиотеку, музеи. Юлия Крыницкая:

А как часто вам попадаются те книги, которые вас заинтересовывают, и вы берете себе, чтобы почитать? Нонна Буко:

В основном это муж занимается. Когда сортируют наши волонтеры книги, то они, конечно, себе сами выбирают, которые им нравятся. Для чего им это волонтерство нужно? Юлия Крыницкая:

Конечно, должен воспользоваться.