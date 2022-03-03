Юлия Быкова: «Трудно творить, искренне ориентируясь на запрос. Есть внутренняя потребность»
Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны.
Подробности расскажет Алена Сырова.
При всей своей хрупкости белорусские женщины поражают стойкостью и умеем добиваться своего. Как легендарные тренеры: Ирина Лепарская (наставница наших гимнасток), Ольга Власова (батутисток). Удивляют умением затрагивать самые потаенные струны души и находить верные слова, как автор Юлия Быкова.
Юлия Быкова, певица, композитор:
Трудно творить, искренне ориентируясь на запрос. Есть внутренняя потребность. Если в августе 2020 года была внутренняя потребность просто объединить, мы же видели, что люди настроены патриотически, настроены за нашего Президента. Они нуждаются в каком-то объединяющем таком не слогане, а в чем-то таком, что бы их могло объединить. Спеть вместе – со стародавних времен это всегда было очень значимо и такой влиятельный фактор.
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