Юлия Быкова: «Трудно творить, искренне ориентируясь на запрос. Есть внутренняя потребность»

Новости Беларуси. «Мы люди мирные. И хотели бы, чтобы вокруг нас был мир». Это подчеркнул Александр Лукашенко во время торжественной церемонии вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дворец Независимости 3 марта собрал заслуженных деятелей различных сфер – от настоящих полковников и генералов до известных актрис и многодетных матерей. Всего порядка 40 человек. Президент вручил им государственные награды, почетные звания и генеральские погоны. Подробности расскажет Алена Сырова.

При всей своей хрупкости белорусские женщины поражают стойкостью и умеем добиваться своего. Как легендарные тренеры: Ирина Лепарская (наставница наших гимнасток), Ольга Власова (батутисток). Удивляют умением затрагивать самые потаенные струны души и находить верные слова, как автор Юлия Быкова.