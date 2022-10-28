«Становятся защитниками в наши нелёгкие времена». Новобранцы лицеев МВД и МЧС принесли клятвы верности

Новости Беларуси. Новобранцы лицеев МВД и МЧС 28 октября принесли первые в жизни клятвы. В слова, которые ребята произносили с особой ответственностью, вложен глубокий смысл уважения к своей стране и важности выбранного пути. Ведь каждый из юношей свой выбор сделал осознанно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Трогательный момент с ребятами разделили родные и близкие. И наши съемочные группы.

Решение поступать в лицей МЧС Никита Коноплич принял сам, буквально за неделю до окончания сроков подачи документов, чем немало удивил родителей. Парень из Ельска решил последовать примеру старших друзей из райцентра. Никита признается, что самыми сложными оказались первые недели. Нужно было пройти курс молодого бойца.

Никита Коноплич, учащийся Специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси:

В первое время было сложно подшить что-нибудь. Сложно было научиться строевым шагом ходить, ровно в коробках ходить. Даже если «бегом марш» было, то в коробках нужно было, чтобы дистанция была и чтобы коробка не разваливалась.

Анна Корольчук, корреспондент:

Быть добросовестным, высоко нести честь и достоинство лицеиста. Такое обещание сегодня перед министром МЧС, педагогами и родителями дали 60 парней. Впереди у них непростой путь длиной в 5 лет, однако верность клятве они пронесут через всю жизнь.

Чтобы попасть в ряды новобранцев, бывшим шестиклассникам нужно было сдать экзамены и подкрепить их высоким средним баллом. Практически каждый третий курсант – сирота или оставшийся без попечения родителей подросток. Более половины – дети из неполных и многодетных семей. За годы существования лицея его выпускниками стали около 600 ребят.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Самое главное – сделать из них настоящих патриотов нашей страны, людей, которые с достоинством, с честью поступят и будут получать высшее образование в Республике Беларусь. А в последующем будут приносить пользу нашей стране, нашему народу.

А в минском лицее МВД дали клятвенное обещание защищать родную Беларусь полсотни совсем юных ребят. За ними с волнением и гордостью наблюдают их родители. Несколько месяцев ребята были вдали от дома, а сейчас отправятся в первую увольнительную.