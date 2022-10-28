Лукашенко: ребята, вы за что воюете в этих горах? Погубили три сотни человек. Сядьте вы и договоритесь!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В итоге Республика Беларусь и я как Президент поддержим согласованные решения Азербайджана, Армении и России. Достигнете единого мнения – я не глядя поддержу это единое мнение. Извините, если, может быть, я не так вижу за много километров от этого театра военных действий, но это мое впечатление о том, что складывается там, на этих границах. Я уже так по-товарищески говорил: ребята, вы за что воюете? Вы за что воюете в этих горах на двух тысячах метров высотой? Погубили три сотни человек. Три сотни человек погибло там, где люди не живут! Где даже эти козы не ходят! Чего вы воюете, сядьте вы вдвоем и договоритесь! И пусть Россия освятит этот договор. Но вы же не хотите! Какая-то идет здесь игра. Этой игры быть не может, потому что решается вопрос войны и мира.

Главный тезис, которого придерживается белорусский лидер: война закончилась при посредничестве России – зачем сегодня некие иные и новые форматы? Тройка – Армения, Азербайджан, Россия, в планах у которой провести встречу буквально через несколько дней, – должна договориться. И Беларусь поддержит любые их решения. Глава государства выступает против присутствия дополнительных западных миссий – ЕС и ОБСЕ.