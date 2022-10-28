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«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД

28 октября 2022 14:02
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Новости Беларуси. Важные слова 28 октября произнесли первокурсники столичного лицея МВД. 50 юношей в торжественной обстановке пообещали с гордостью относиться к форме, уважать товарищей и старших, дорожить милицейскими традициями и достойными гражданами своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД-1

К этому ритуалу ребята готовились несколько месяцев, ежедневно выходя на плац, чтобы отточить мастерство строевого шага и те самые заветные строки. В трогательный момент – с ребятами руководство МВД и, конечно, родные и близкие.

«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД-4

Игорь Иванов, учащийся Специализированного лицея МВД Беларуси:
Мне было очень страшно, когда мы в первый раз давали торжественное обещание. Для нас было самое гордое время, когда мы поступили в лицей и начали давать клятву, что мы будем служить родине и у нас будет все получаться. Надеемся, что мы все станем очень хорошими офицерами.

«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД-7

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это будущие офицеры, это будущее нашей страны. И мы рады тому, что сегодня собралось столько людей поздравить ребят и поучаствовать с нами в этом важном и торжественном событии. От лица Министерства внутренних дел хочу поздравить всех, кто сегодня принес торжественное обещание и стал по-настоящему лицеистом. Родителям и ребятам всем здоровья и всего только самого доброго.

«Будем служить Родине». Ритуал торжественного обещания провели в лицее МВД-10

Сегодня ребята сделали первый шаг на пути к офицерству. Около 80 % выпускников лицея связывают свою жизнь с работой в органах внутренних дел.

# Милиция Беларуси # общество # Игорь Иванов # Дмитрий Корзюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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