Новая система регулирования цен – как решить вопросы производителей? В МАРТ предложили сразу несколько способов

Новости Беларуси. Семинары, приемы и горячая линия. МАРТ разъясняет нормы нового постановления Совета министров о системе регулирования цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ принят 19 октября и вызвал немало вопросов как у производителей, так и у субъектов торговли. К масштабной разъяснительной работе подключились не только разработчики новаций – МАРТ, но и представители других компетентных структур. Не исключено и внесение корректировок. Как отмечают специалисты, в большинстве случаев поступающие обращения касаются узко специализированных аспектов работы.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома: У нас настолько развита торговля, настолько развиты различные формы реализации продуктов питания, продуктов легкой промышленности. И, слава богу, очень много производителей с различной формой формирования цены, поэтому, конечно же, есть вопросы. Но правительство слышит, понимает суть вопросов и реагирует на какие-то вводные проблемы, которые возникают с учетом вступления нового постановления.

Анжела Щербенок, участница семинара: Наиболее актуальный вопрос, ответ на который мы хотим слышать – порядок формирования цен. Мы как производители, нам важно понимать, как нужно работать с нашими постоянными контрагентами, нашими покупателями.

Олег Король, участник семинара:

Мы просили бы, чтобы рабочих совещаний было как можно больше, чтобы отредактировать и выработать какой-то консенсус и возможность осуществлять действующее законодательство.

Разъяснения норм 713-го постановления размещены на сайте ведомства, здесь же проводится онлайн-анкетирование по волнующим вопросам.