Новости по тегу #Татьяна Иванова

Следствие установило: водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Его действия квалифицированы как особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Красавицы отправили в нокаут стереотипы: интеллектуальную викторину уделали на раз-два!
Концепцией модного шоу 2025 года стала рождественская сказка. Поэтому на подиуме не только показы, но и театрализованные номера.
Фееричное шоу зарядило публику и стало настоящим праздником! Участников поддержали близкие и артисты.
Крепкое здоровье, безусловно, залог успешной жизни. Но чтобы обрести гармонию и чувствовать себя по-настоящему счастливым, важно уделять внимание и внешнему виду. Найти свою индивидуальность и раскрыть внутреннюю силу помогают проекты Национальной школы красоты.
Дети с нарушением слуха познакомились с историей национального конкурса красоты, увидели сценические костюмы моделей, а кое-кто даже примерил короны победительниц. Мастер-класс по дефиле от Мисс Беларуси – 2023 Элеоноры Качаловской.
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