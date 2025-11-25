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Новости по тегу #Татьяна Иванова

Четверо погибших. Смертельная авария под Минском – узнали подробности ДТП
25 ноября 2025 07:06

Четверо погибших. Смертельная авария под Минском – узнали подробности ДТП

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?
14 марта 2025 18:33

Борьба за «Мисс Спорт» и «Мисс Дружба». Как финалистки конкурса проявили себя в команде?

Christmas fashion show-2025 – в Национальной школе красоты прошёл ежегодный модный показ
20 января 2025 06:45

Christmas fashion show-2025 – в Национальной школе красоты прошёл ежегодный модный показ

Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты
01 ноября 2024 08:24

Главная тема показа – стихии природы. «Посвящение в модели» прошло в Национальной школе красоты

Конкурс красоты для деловых женщин. Режиссёр Национальной школы красоты рассказала о «Мисс Офис»
10 октября 2024 12:05

Конкурс красоты для деловых женщин. Режиссёр Национальной школы красоты рассказала о «Мисс Офис»

Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих
26 сентября 2024 17:52

Мастер-класс от Мисс Беларусь – в Национальной школе красоты провели акцию к Международному дню глухих

В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов
28 декабря 2023 19:24

В Минском районе изменили правила размещения нестационарных торговых объектов

Итоги конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» подведены. Побывали в одной из лучших
16 ноября 2022 07:37

Итоги конкурса «Библиотека – центр духовного просвещения и воспитания» подведены. Побывали в одной из лучших

«Становятся защитниками в наши нелёгкие времена». Новобранцы лицеев МВД и МЧС принесли клятвы верности
28 октября 2022 19:27

«Становятся защитниками в наши нелёгкие времена». Новобранцы лицеев МВД и МЧС принесли клятвы верности

«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?
20 июня 2022 11:37

«11 видов пособий сегодня направляются на поддержку». Как в Беларуси помогают многодетным?

Понадобятся только пряники, сметана и сахар. Готовим простейший домашний торт
19 мая 2022 15:59

Понадобятся только пряники, сметана и сахар. Готовим простейший домашний торт

Какой вакциной прививают беременных и есть ли риски? Всё, что нужно знать об этом будущим мамам
23 октября 2021 15:44

Какой вакциной прививают беременных и есть ли риски? Всё, что нужно знать об этом будущим мамам