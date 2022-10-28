Купюры XIX века и первая счётмашина. В Минске обновили музей, где можно ознакомиться с историей Беларусбанка

Новости Беларуси. Подарок к вековому юбилею. Крупнейший банк страны подготовил для клиентов и партнеров ряд активностей: рекламные акции, внедрение новых продуктов, социальные инициативы в городах Беларуси. Открытие музейно-коммуникационного центра приурочили к знаковой дате для Беларусбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда финансовое дело становится частью истории страны – материал Арины Верховской.

Медный рубль, купюры XIX века и первая счетмашина – лишь малая часть экспонатов, которые хранятся в музее Беларусбанка. Финансовая сокровищница имеет 20-летнюю историю и постоянно пополняется новыми экземплярами.

Многие из них принесли сотрудники или клиенты банка. Это фотографии, сберкнижки и награды из личных коллекций. В документах их судьбы, успехи и достижения.

Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы явились свидетелями того, что сегодня получилась современная интерактивная площадка, где можно ознакомиться с историей развития банка, банковского дела в Республике Беларусь. Я благодарен нашим ветеранам за то, что они отдали частичку от себя при наполнении данной экспозиции. Вы видели и первых наших вкладчиков, как были организованы рабочие места кассиров, была утверждена специально форма для наших сотрудников. Сегодня совершенно другие условия труда, мы тоже это увидели.

Экспозиция начинается с картины фламандского художника «Меняла и его жена». Она объясняет происхождение слова «банк», которое образовано от итальянского «банко» (в переводе – стол и скамейка денежного менялы).

В каждом уголке выставки отражены ключевые события в истории денежного дела. Например, открытие первой сберегательной кассы в Минске. Бытует мнение, что в мае 1923 года ее вкладчиком стал Янка Купала.

Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации Беларусбанка:

В мою бытность работы в Беларусбанке музей начинал создаваться. Было несколько экспонатов. Один шкафчик примитивный. Но у нас был очень хороший руководитель, именно специалист музейного дела. Он все это собирал, собирал, собирал, таким образом у нас вырос хороший музей.