США всполошились из-за визита Лукашенко в Иран. А как отреагировали в Украине и Китае?

Новость о визите Александра Лукашенко в Иран на неделе облетела мировые СМИ. Вот как на встречу лидеров Беларуси и Ирана отреагировали в Китае. Синьхуа вынесла в заголовок фразу о том, что страны, находящиеся под санкциями США, должны сотрудничать для уничтожения «санкционного оружия», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот украинские СМИ писали уже в привычной для них манере, что «на самом деле неизвестно, что будут обсуждать президенты Беларуси и Ирана», с намеком на сотрудничество в области ВПК.

О причинах визита гадала и Deutsche Welle.

Но больше всего из-за очередной зарубежной поездки белорусского лидера всполошились в Америке.

Руководитель пресс-службы Госдепа США заявил, что вашингтонская администрация считает визит Лукашенко в Иран свидетельством укрепления связей между Москвой и Тегераном, выражают обеспокоенность и внимательно следят за этим. Ну и правильно делают. Самое время беспокоиться. Только не о нас, а о себе.

Да и визит белорусского лидера в Тегеран – это явный знак для США и прочих, что Минску по большому счету все равно, как и что о нашей внешней политике думают на Западе. Как говорят на Востоке, собаки лают – караван идет. Мы исходим из реальной ситуации и будем действовать так, чтобы улучшить свои позиции. Кстати, на неделе исполнилось 30 лет с момента установления дипотношений между Беларусью и Ираном. За это время стало понятно, что у нас много общего – как в политике, так и в экономике. Наши пути пересекаются в ШОС. Почему бы все это не монетизировать, если действительно лучшего момента и не найти? Наш политобозреватель Евгений Пустовой наблюдал, как принимали белорусского лидера в Иране и что в итоге мы привезли из Среднего Востока.

У Ирана – аутентичное лицо. Даже по меркам Востока. Это даже не страна. А отдельная цивилизация. Ну, например, праздники. На неделе здесь отметили последний вторник года. Для строгого исламского государства народные гулянья с примесями зороастризма – культа огня – слишком большая вольность. Ну а в остальном все чинно. Женщины в платках скупают продукты и атрибуты праздничного стола. На рынках торгуют сугубо мужчины. Ну где еще можно поговорить, о политике в том числе?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Иран – это древняя культура. Но капитализм дошел и сюда. Здесь можно купить сувениры различных видов, мотивов и для различных религий. Но учитывая то, что здесь очень ценят свои народные верования, в центре любого перекрестка на рынке вот такие неизвестные для нас травы. Они, говорят, избавляют от микробов, даже от коронавируса. А перед Новым годом больше всего пользуются спросом пучки зерна. Это символ благополучия. Как в этом похожи Иран и Беларусь.

А еще на праздник, как и у нас, принято звать гостей и друзей. Как дорогого гостя и проверенного друга Иран встречал нашего президента. Причем церемониал и переговоры национальное телевидение показывало в прямом эфире. И это в стране, которая не очень приветственна к иностранцам. Здесь ценят свое. Красивую картинку обеспечивали не менее красивые операторы. Женщины. Обязательное условие – в платках. Даже женскую часть белорусской делегации, что называется, попросили «охиджабиться». Например, через МИД настояли, чтобы и пресс-секретарь нашего президента была в платке. Но головной убор не помеха для настоящей красоты. Как и расстояние для сотрудничества. Роты почетного караула, званные обеды, кортежи – все это, конечно, подчеркивало особое отношение официального Тегерана к Лукашенко. Визит в преддверии 30-летия дипломатических отношений был праздничным, но не праздным. Это третий визит Александра Лукашенко в Иран и третья встреча с действующим президентом Ирана. Читайте также: Президент Ирана: отношения с Беларусью всегда находились на подъеме, но сейчас мы наблюдаем прорыв Лукашенко в Иране: мы поняли, насколько мы нужны друг другу, насколько тесно должны сотрудничать Лукашенко: с каким упорством народ Ирана противостоит попыткам навязать чужую волю!

Разница во времени между Минском и Тегераном – лишь полчаса. Цель этого официального визита не только сверить часы, но и повысить сотрудничество до стратегического уровня. Впрочем, об этом договорились еще на полях саммитов ШОС в Душанбе и Самарканде. Подробности. Сотрудники протокола нашего президента отметили, мол, принимающая сторона учла температурное предпочтение главы государства. На улице приемлемые градусы. Но градус доверительных отношений обоюдно собираются повышать. Во внешней политике все понятно, пришло время понимать экономику. Читайте здесь.

За этим визитом, как, впрочем, и за всеми остальными нашего президента по миру, пристально следили авторитеты западного мира. США, например, подняли в небо стратегический бомбардировщик. Учитывая то, что наши страны постоянно бомбят санкциями, многие договоренности остались с грифом ДСП. Президенты подписали дорожную карту сотрудничества. Восемь меморандумов и соглашений. Там и о стандартизации халяльной продукции из Беларуси (Иран – это 80 миллионов человек), и о поставках свежих орехов и фруктов из Ирана к нам (подробнее – здесь).

У Ирана не только отменный климат, но и выгодное положение. Как сухопутное, так и морское. Тегеран может стать хабом белорусской продукции. У белорусского импорта появляется еще один международный транспортный коридор Север – Юг.

Для нашего президента были распахнуты двери во все залы сооружений пестрой политической архитектуры Ирана. Правительство возглавляет президент, с коллегой Александр Лукашенко провел полдня. За экономику отвечает первый вице-президент, он выполняет обязанности премьер-министра. Отдельная и самостоятельная ветвь власти – Собрание исламского совета. По нашему – парламент. Глава Беларуси встретился со всем политическим истеблишментом большого Ирана. Здесь вообще принято долго здороваться и много общаться. Наш президент призывает к более четким действиям.

Все иранские политики в своих речах вспоминали Всевышнего – это теократия – и говорили о стратегическом сотрудничестве с Беларусью – это выгодно. По первым подсчетам, эффект от официального визита оценивается в 100 миллионов долларов. Как самый яркий жест открытости и уважения к Лукашенко и Беларуси – встреча с Хаменеи. Ну, это как подняться на Эльбрус. По словам великого аятоллы, государства, которые попали под санкции США, должны сотрудничать друг с другом и сформировать совместную ассамблею для уничтожения оружия санкций. Вообще, иранская государственность на 2 000 лет старше американской. Так что все эти выходки гегемона что лай собак для каравана. В политических кругах знают, что лидер страны очень избирателен в плане общения. Кадры этой встречи облетели весь мир. Да что мир. О Беларуси шумел весь тегеранский рынок.