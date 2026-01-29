Мерц не видит шансов на быстрое вступление Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не сможет вступить в ЕС до 2027 года. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, для соответствия необходимым требованиям требуются годы, поэтому этот процесс будет долгосрочным.

В то же время он отметил, что для Киева важно наличие перспективы постепенного приближения к союзу.

Мерц тоже отметил важность диалога Украины и России, надеясь, что он скоро завершится.

Вице-канцлер Ларс Клингбайль, напротив, считает, что прямые контакты между европейскими лидерами и Москвой пока рано.

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