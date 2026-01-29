Ключевые приоритеты работы столичной милиции определили на итоговой коллегии ГУВД Мингорисполкома. Акцент – на повышении безопасности граждан, профилактике правонарушений и развитии цифровой грамотности населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр внутренних дел обратил внимание на необходимость более тщательной подготовки к общественно-массовым мероприятиям. Также для предотвращения совершения киберпреступлений нужно повышать цифровую грамотность населения. На защите прав граждан в столице стоят высокопрофессиональные сотрудники.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Той оперативности, которая присуща сотрудникам ГУВД, в том числе и руководящему составу, нет нигде. Минская милиция действительно всегда держала и держит достойно удар. Я всегда за то, чтобы корпоративность, корпоративный дух в подразделении был на самом высоком уровне. Всем огромное спасибо за службу.

По итогам коллегии отличившихся стражей порядка и лучшие подразделения отметили наградами. Кроме того, состоялся ритуал вручения погон и специальных званий.