«Арсенал» обыграл «Кайрат» в матче 8-го тура общего этапа ЛЧ

«Арсенал» дома обыграл «Кайрат» со счетом 3:2 в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Об этом пишет ТАСС.

У лондонцев отличились Виктор Дьёкереш, Кай Хавертц и Габриэл Мартинелли, а у гостей отличились Жоржиньо (с пенальти) и Рикардиньо.

Английский клуб прошел этот этап без потерь, набрав 24 очка и напрямую выйдя в 1/8 финала. Дебютировавший в турнире «Кайрат» с одним очком занял последнее место и завершил выступление.

Всего в общей стадии приняли участие 36 команд: первые восемь вышли сразу в 1/8 финала, а клубы, занявшие с 9-го по 24-е места, сыграют матчи плей-офф. Действующим чемпионом является «Пари Сен-Жермен».

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