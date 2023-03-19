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«У нас девочки очень боевые». В Минске прошла военно-спортивная эстафета

19 марта 2023 13:53
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Новости Беларуси. Военно-спортивная эстафета, посвященная 105-летию со дня образования внутренних войск МВД Беларуси прошла сегодня в Минске. «Рысь», «Гранит», «Отвага», «Доблесть» – за звание лучших боролись воспитанники без малого 20 военно-патриотических клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас девочки очень боевые». В Минске прошла военно-спортивная эстафета-1

А принимала масштабный спортивный праздник войсковая часть 5448. От каждой команды выступали по две сборных: пять мальчиков и пять девочек. Участникам предстояло проявить смекалку и ловкость в различных дисциплинах. Военно-тактическая, физическая, огневая подготовка, отработка приемов рукопашного боя – ребята продемонстрировали высокий уровень мастерства.

«Они себя воспринимают полноценными бойцами». Карпенков об участниках военно-патриотических клубов (здесь подробности).

«У нас девочки очень боевые». В Минске прошла военно-спортивная эстафета-4

Артем Михальченко, воспитанник военно-патриотического клуба «Гранит»:
Патриот должен быть сильным, смелым, готовым ко всему сложному. И должен быть, как гранит! Некоторые из девочек могу составить конкуренцию любом парню. У нас девочки очень боевые.

«У нас девочки очень боевые». В Минске прошла военно-спортивная эстафета-7

Дарья Галиевская, воспитанница военно-патриотического клуба «Гранит»:
По большей части мы все любим спортивные мероприятия, потому что это закаляет наш характер, дух. В клубе мы научились дисциплине. Нам построили стержень, по которому мы должны идти, двигаться. Нам прививают мотивацию. Если ты проиграл – ничего страшного, без проигрыша не бывает победы.

«У нас девочки очень боевые». В Минске прошла военно-спортивная эстафета-10

В завершение соревнований участникам вручили награды и призы. Эстафету в 2023 году провели впервые, но организаторы уверены, она станет традиционной.

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# Молодежь Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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