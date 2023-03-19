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«Они себя воспринимают полноценными бойцами». Карпенков об участниках военно-патриотических клубов

19 марта 2023 13:53
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Новости Беларуси. Военно-спортивная эстафета, посвященная 105-летию со дня образования внутренних войск МВД Беларуси прошла сегодня в Минске. «Рысь», «Гранит», «Отвага», «Доблесть» – за звание лучших боролись воспитанники без малого 20 военно-патриотических клубов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас девочки очень боевые». В Минске прошла военно-спортивная эстафета (подробности тут).

«Они себя воспринимают полноценными бойцами». Карпенков об участниках военно-патриотических клубов-1

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Беларуси:
За полтора года, что у нас существуют военно-патриотические клубы, сложились очень мощные, очень сильные юношеские, но уже военные коллективы. И мы их воспринимаем как полноценных защитников нашего отечества. И самое главное, что они чувствуют свою сопричастность, и они себя воспринимают полноценными бойцами, юными спецназовцами, защитниками родины, от которых уже в этой жизни что-то зависит.

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# Молодежь Беларуси # общество # Николай Карпенков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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