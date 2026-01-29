Более половины опрошенных поляков негативно оценили деятельность Сейма

Так деятельность Сейма негативно оценила половина респондентов. Довольны его решениями лишь 34 % поляков. Более лояльны граждане Польши к сенату. Недовольство им выразили 36 %. Однако об эффективности его работы говорит тот факт, что почти 30 % опрошенных вообще не имеют мнения по этому вопросу. Слабеют и рейтинги президента Кароля Навроцкого. Его деятельностью довольны 50 % поляков. Однако за месяц число его сторонников сократилось на 1 %. Зато противников главы государства становится больше. Им недовольны 39 % респондентов. Это на 5 % больше, чем в декабре.