Мощный шторм в Португалии оставил без электричества около миллиона человек – есть жертвы

Как минимум пять человек стали жертвами разрушительного циклона «Кристин», который обрушился на Португалию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные ливни и ураганный ветер, скорость которого превышала 150 километров в час оставила без электричества почти миллион португальцев. Серьезно нарушено движение транспорта. Шоссе и железнодорожные пути завалены упавшими деревьями. Отменены занятия в школах. Серьезные повреждения получили сотни домов.

Вы только посмотрите, какие повреждения получил этот дом. А у этого сейчас просто нет крыши, всю черепицу снесло ветром и дождем. Потоки воды просто лились внутрь здания.

Синоптики назвали этот шторм погодной бомбой. Власти призвали жителей городов по возможности оставаться дома. Специалисты оценивают масштаб разрушений и возможный ущерб от стихии.