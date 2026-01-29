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Мощный шторм в Португалии оставил без электричества около миллиона человек – есть жертвы

29 января 2026 07:53
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Как минимум пять человек стали жертвами разрушительного циклона «Кристин», который обрушился на Португалию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощный шторм в Португалии оставил без электричества около миллиона человек – есть жертвы-2

Сильные ливни и ураганный ветер, скорость которого превышала 150 километров в час оставила без электричества почти миллион португальцев. Серьезно нарушено движение транспорта. Шоссе и железнодорожные пути завалены упавшими деревьями. Отменены занятия в школах. Серьезные повреждения получили сотни домов.

Мощный шторм в Португалии оставил без электричества около миллиона человек – есть жертвы-4

Вы только посмотрите, какие повреждения получил этот дом. А у этого сейчас просто нет крыши, всю черепицу снесло ветром и дождем. Потоки воды просто лились внутрь здания.

Синоптики назвали этот шторм погодной бомбой. Власти призвали жителей городов по возможности оставаться дома. Специалисты оценивают масштаб разрушений и возможный ущерб от стихии. 

# Португалия

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