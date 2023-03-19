«Повлияла моя детская мечта». Более 800 юных белорусов пришли на день открытых дверей в УВД Миноблисполкома

Новости Беларуси. 18 марта примерить форму, познакомиться со снаряжением, техникой, и, возможно, даже определиться с делом жизни могли школьники Минской области, учащиеся кадетского училища и лицея МВД. Свои двери для них распахнуло УВД Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка вооружений, тематические локации и конкурсы – для гостей организовали обширную программу. Стражи порядка подготовили необычные выступления: показали, как дрессируют служебных собак. А бойцы отряда особого назначения продемонстрировали приемы борьбы. Также у ребят была возможность подать заявление на поступление в профильные ВУЗы. К слову, нелегкая и даже опасная служба привлекает не только юношей, но и девушек.

У меня главная цель – поступить в правоохранительные органы. Мне кажется, что на это повлияла моя детская мечта. Несмотря на то, что это трудно и опасно, я все же хочу быть на страже закона.

Еще с детства меня привлекала форма милицейская, машины, а также у меня есть родственники, которые служат в милиции. Хочу продолжить династию. Сегодня хочу посмотреть, каково это, чтобы немного мне рассказали про милицию.

Роман Романчук, заместитель начальника УВД Минского облисполкома:

Для учащихся предусмотрена возможность подачи заявления. Учебное заведение, система Министерства внутренних дел раньше всех стартовали по набору участников и приему заявлений абитуриентов. Это на самом деле достаточно серьезный выбор и серьезный шаг, потому что служба в органах внутренних дел не является профессией или работой. Это образ жизни.