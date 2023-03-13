Лукашенко в Иране: мы успешно преодолели паузу в наших отношениях и о многом договорились

Беларусь и Иран могут выйти на новую ступень сотрудничества с высочайшей степенью эффективности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах со своим коллегой Эбрахимом Раиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местом встречи лидеров выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе Саадабад. Час продолжалась встреча глав государств в узком формате. После переговоров один на один к обсуждению вопросов двусторонних отношений присоединились делегации. В повестке широкий спектр тем, акцент на торгово-экономическое сотрудничество. В 2021-м товарооборот между странами увеличился на треть. В 2022 году удалось прибавить: Беларусь и Иран наторговали на 100 миллионов долларов. Но эта цифра далека от потенциала.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы детально обсудили уровень наших отношений на сегодня. И однозначно определили с президентом Ирана, что была некая небольшая пауза в наших отношениях. Сегодня особенность этого визита состоит в том, что мы успешно преодолели эту паузу. Мы о многом договорились. И особенность тоже этого визита в том, что мы согласовали впервые все вопросы двустороннего сотрудничества и заключили немало договоров, соглашений и меморандумов о намерениях. Мы абсолютно доверяем друг другу. Наши народы поддерживают нас в этом. Мы констатировали, что между нами по итогам прошлого года достигнут высокий уровень товарооборота. Это трехкратный рост к уровню 2021 года. Но констатировали, что это далеко от тех возможностей, которыми располагают два государства.

В общем объеме я могу оценить нынешний визит – если мы реализуем все наши договоренности – в рамках 100 миллионов долларов. Мы едины во мнении с президентом Ирана, что санкции – это время возможностей. Для нас очень важно не потерять это время. Большой недостаток в наших отношениях ранее был связан с тем, что мы правильно понимали ситуацию, о многом договаривались, но не все реализовывали. Поэтому в текущих условиях принципиально важно укрепить наши имеющиеся связи, расширить контакты и реализовать все достигнутые договоренности. Без всяких проволочек и волокиты.

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