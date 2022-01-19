«Сразу пулей выскакивают». Можно ли окунаться в прорубь с головой и плавать в ледяной воде?
Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Мы подошли к проруби, необходимо ли окунаться с головой? Потом, может быть, стоит поплавать? Можно ли вообще плавать?
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:
Ни в коем случае плавать нельзя. То есть нужно держаться за перила, стоять на специальной платформе, сделать окунания не с головой. Как мы видим, что все любят с головой окунуться.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Всегда с головой. Крестятся и с головой окунаются.
Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Необязательно.
Дмитрий Храпков:
Говорят, что грехи не полностью смывают, если не с головой.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Некоторые с мочалочкой, наверное, приходят еще, чтобы надежно.
Елена Кругликова:
А три раза или одного достаточно?
Дмитрий Храпков:
Люди, которые в первый раз приходят, конечно, им бывает и достаточно одного раза испытать такой шок. Они сразу пулей выскакивают.
Екатерина Забенько:
А если даже не доходят до проруби? Есть такие, которые пришли с намерением окунуться, но все-таки побоялись холодной воды?
Дмитрий Храпков:
Бывают такие случаи, когда уже большая очередь скапливается. Люди стоят, ждут своей очереди и уже не выдерживают.
Алена Родовская:
Я хочу этот вопрос все-таки задать вам, отец Виталий. Смотрите, есть же какое-то таинство. Мы видим очень часто, что люди надевают плавки, купальники. А почему не сорочка, например, которую мы видим в книгах, как это делалось раньше? Почему люди отходят и не соблюдают просто элементарные какие-то традиции? Или голыми иногда хотят вообще в присутствии всех людей окунуться, потому что считают, что именно нужно быть нагими.
Виталий Малишевский:
Нет, это стереотипы. На самом деле и традиции могут иметь разницу. Можно окунуться и в шапочке, и без шапочки. И с головой окунуться, и не окунув голову. Можно фотографироваться.
Екатерина Забенько:
Наверное, вообще процесс по большому счету не имеет того огромного значения, как то, что у человека в этот момент находится в голове?
Виталий Малишевский:
Конечно. Я бы сказал так, что окунуться – хорошо, если человек к этому готов. Если он еще это делает ради кого-то, это будет для него гораздо легче сделать, чем ради себя даже. Поэтому многие окунаются ради памяти усопших или исцеления своих родных и близких. Человек, окунувшись в ледяную воду, тренирует свою волю, становится смелее, выносливее. Готов к каким-то действительно подвигам, переменам в своей жизни, не боится оставаться в прошлом.
Алена Родовская:
Максим, скажите, пожалуйста, за все ваше время практики работы на скорой помощи, много ли было ситуаций, когда приходилось спасать? И какие это были истории – из-за алкоголя, либо неподготовленный был человек? Или в основном все достаточно гладко проходит?
Максим Барышев, врач-реабилитолог, заведующий отделением Республиканского клинического медицинского центра Управления делами Президента Республики Беларусь:
Может быть, единичный случай обморожения был. Замерзают именно дистальные отделы конечностей – это кисти, пальцы ног. Если особенно стоять на ветру после купания, и попытаться высохнуть на морозном ветре, может быть обморожение.
Алена Родовская:
А есть ли разница все-таки, когда на улице минус 20, либо, допустим, минус 5? Как организм вот эти перепады температур воспринимает, когда уже из проруби выходит?
Максим Барышев:
Чем холоднее температура – когда поднимаешься из воды – естественно, тело еще быстрее теряет энергию. Может ледяная корка появиться чуть ли не на волосах. То есть энергия очень быстро теряется. Поэтому, естественно после купания нужно очень быстро обтереться, сменить влажную одежду на сухую. Обогреться, чтобы не случилось обморожение или переохлаждение.
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