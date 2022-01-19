«Сразу пулей выскакивают». Можно ли окунаться в прорубь с головой и плавать в ледяной воде?

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Мы подошли к проруби, необходимо ли окунаться с головой? Потом, может быть, стоит поплавать? Можно ли вообще плавать?

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:

Ни в коем случае плавать нельзя. То есть нужно держаться за перила, стоять на специальной платформе, сделать окунания не с головой. Как мы видим, что все любят с головой окунуться. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Всегда с головой. Крестятся и с головой окунаются.

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Необязательно. Дмитрий Храпков:

Говорят, что грехи не полностью смывают, если не с головой. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Некоторые с мочалочкой, наверное, приходят еще, чтобы надежно. Елена Кругликова:

А три раза или одного достаточно? Дмитрий Храпков:

Люди, которые в первый раз приходят, конечно, им бывает и достаточно одного раза испытать такой шок. Они сразу пулей выскакивают.

Екатерина Забенько:

А если даже не доходят до проруби? Есть такие, которые пришли с намерением окунуться, но все-таки побоялись холодной воды? Дмитрий Храпков:

Бывают такие случаи, когда уже большая очередь скапливается. Люди стоят, ждут своей очереди и уже не выдерживают. Алена Родовская:

Я хочу этот вопрос все-таки задать вам, отец Виталий. Смотрите, есть же какое-то таинство. Мы видим очень часто, что люди надевают плавки, купальники. А почему не сорочка, например, которую мы видим в книгах, как это делалось раньше? Почему люди отходят и не соблюдают просто элементарные какие-то традиции? Или голыми иногда хотят вообще в присутствии всех людей окунуться, потому что считают, что именно нужно быть нагими.

Виталий Малишевский:

Нет, это стереотипы. На самом деле и традиции могут иметь разницу. Можно окунуться и в шапочке, и без шапочки. И с головой окунуться, и не окунув голову. Можно фотографироваться.