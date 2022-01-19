Российские военные продолжают прибывать в Беларусь. Рассказываем, что они будут делать

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать военные подразделения России для проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в несколько этапов и завершится совместным учением «Союзная решимость – 2022».

Первый этап продлится до 9 февраля. Он включает прикрытие границы на суше и в воздухе, оборону и удержание рубежей, а также разгром противника. Отработают представители вооруженных сил и возможности логистической системы. Накануне первых российских военных, а также автомобильную и тяжелую технику доставил железнодорожный эшелон. Учитывая внезапность проверки, прибытие войск продолжится на протяжении всего первого этапа. А 10 февраля стартует совместное учение «Союзная решимость». Бойцы отработают усиление участков государственных рубежей и перекрытие каналов доставки оружия.