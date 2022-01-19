Прямой эфир

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь. Рассказываем, что они будут делать

19 января 2022 16:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать военные подразделения России для проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она пройдет в несколько этапов и завершится совместным учением «Союзная решимость – 2022».  

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь. Рассказываем, что они будут делать-1

Первый этап продлится до 9 февраля. Он включает прикрытие границы на суше и в воздухе, оборону и удержание рубежей, а также разгром противника. Отработают представители вооруженных сил и возможности логистической системы. Накануне первых российских военных, а также автомобильную и тяжелую технику доставил железнодорожный эшелон. Учитывая внезапность проверки, прибытие войск продолжится на протяжении всего первого этапа. А 10 февраля стартует совместное учение «Союзная решимость». Бойцы отработают усиление участков государственных рубежей и перекрытие каналов доставки оружия.  

Российские военные продолжают прибывать в Беларусь. Рассказываем, что они будут делать-4

Напомним, в начале недели замысел оперативного учения утвердил Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, такое решение совместно с президентом России было принято еще в декабре 2021 года. Маневры проводятся на фоне обострения военно-политической обстановки в мире, в том числе у западной и южной границ Беларуси.  

# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Яго батлейцы ўжо 30 год. Вось як валожынскі рэстаўратар адраджае беларускі лялечны тэатр
19 января 2022 16:03

Яго батлейцы ўжо 30 год. Вось як валожынскі рэстаўратар адраджае беларускі лялечны тэатр

Больше интересует состояние дорог и улиц, чем домов. В Минске снизилось количество обращений в единый контакт-центр 115 ЖКХ
19 января 2022 15:40

Больше интересует состояние дорог и улиц, чем домов. В Минске снизилось количество обращений в единый контакт-центр 115 ЖКХ

«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов
19 января 2022 15:38

«Пожилой человек иногда оказывается сам с собой наедине». Проект Конституции в Мяделе обсудили в Совете ветеранов