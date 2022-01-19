Погружение в воду на праздник не решает наших проблем. Почему церковь и магия несовместимы? Спросили у православного священника

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы: Мы должны понять, что само таинство крещения, так же как и погружение в воду на праздник Крещения Господня, не решает наших проблем. Вот это нужно определить в первую очередь. Потому что многие пытаются в празднике увидеть некий магический смысл, и поэтому начинают заниматься такой околоцерковной магией. Вообще магия для верующего никак недопустима.

Виталий Малишевский:

Когда люди считают, что они верующие, принимают участие в магических каких-то обрядах. Вот получается, что околоцерковная. Как бы Господь открывает нам таинство, показывает, что может преобразить этот мир. И коснувшись воды, он это доказывает. Мы набираем воду на Крещение. Они приобретают нетленные свойства, не портится, не зеленеет, хоть сто лет будет стоять у нас в бутылке.

Но Господь не просто фокус показал. Он показал, что все, чего он коснется в этом мире, приобретет бессмертие. Конечно, он пришел коснуться не просто воды, чтобы спасти от тины болотной в каком-то источнике. Он пришел коснуться человека, погибающего от греха и его последствий, от болезней и смерти. Таким образом, когда человек входит в церковь, он исцеляет себя от последствий греха, от болезней и смерти. Победа над смертью – вот центральный посыл праздника. Поэтому само слово «погружение» – как мы называем это крещением – имеет смысл следующий: баптизо. Баптизо в переводе означает с греческого – это погружение во что-либо. Первоначальный смысл погружения именно в землю – это в переводе как погребение. Действительно Господь пришел, чтобы умереть в грехе. Но так как Господь не грешил, он показывает нам, что мы должны умереть для греха. И только это будет нашим путем к воскресению.