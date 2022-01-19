Вода не смоет с человека духовную нечистоту. Почему перед погружением в прорубь надо зайти в церковь?

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Что же символизирует для христианина погружение в воду? Отец Виталий, расскажите нам, о чем нужно помнить наверняка и чего делать не стоит, отправляясь к проруби?

Виталий Малишевский, настоятель столичного храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:

Эту традицию установил Иоанн Креститель. Погружение в воду означало изменение образа жизни человека. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Символизм? Виталий Малишевский:

Символически, да. В данном случае, когда люди приходят на Иордан окунуться в праздник – это не есть способ очищения от грехов. Это есть традиция, которая может просто помочь человеку обострить чувство покаяния. Покаяние – это таинство, которое Господь установил, и в нем человек должен обязательно принять участие, ибо никакая вода просто физически не смоет с человека духовную нечистоту.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Говорят же, что нельзя окунаться в воду, не отстояв службу в храме. Как минимум, какую-то подготовку духовную нужно пройти для этого? Виталий Малишевский:

Это в воспитательных целях рекомендуется, конечно. То есть чтобы не было подмены, чтобы окунание в купель не заменило само таинство покаяния. Поэтому магизм в церкви, конечно, никак пройти не может. Мы должны понять, что легкого хлеба не будет. Конечно небо отверсто, Бог открывает нам небо, но это не значит, что можно с этого неба взять все, что ты захочешь. Алена Родовская:

Отец Виталий, скажите, почему именно вода является ключевым образом праздника? Виталий Малишевский:

Мы знаем, что если на Марсе найдут воду, то однозначно там будет жизнь. Вода – это источник жизни. И Господь дает нам образ того, как вода наполняет все, так и Бог наполняет всего человека Духом Святым. Алена Родовская:

Но вот чем вода крещенская отличается от воды, освящаемой в другие праздники года?

Виталий Малишевский:

Остается той же химической формулой, но Господь дарует через нее исцеление. Люди получают помощь в своих телесных и душевных недугах, потому что через воду соединяются с самим Господом. Но не сама вода является целительной, а благодать божья, которая пребывает с ней. Алена Родовская:

Она не портится, нет тины, может простоять хоть сто лет. Давайте наберем даже очищенную воду и посмотрим, через сколько ее уже выльем. Понимаете, все-таки феноменальные качества. Давайте признаем это – то, что действительно освященная именно в крещенские праздники вода из церкви не портится. Виталий Малишевский:

Все будет зависеть от веры человека, который ее почерпнул. Если человек доверяет Богу, то тогда для него вода останется святой. Если человек почерпнул в церкви воду, но не верит в то, что она может ему помочь, она остается для него обычной водой.