Как подготовить себя к купанию в проруби и какой стресс это может вызвать для организма?

Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Давайте спросим у Дмитрия, он начальник спасательной службы МГО ОСВОД. Окунание в прорубь без подготовки – это довольно сильный стресс для организма или нет?

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:

Конечно, безусловно. Это приводит даже вплоть до остановки сердца, к термомеханическому шоку. Алена Родовская:

Так вот как правильно подготовить себя к окунанию? Дмитрий Храпков:

Нужно соблюдать определенные правила. Вообще, наверное, настроиться морально. Максимально человек сам себя настроил. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Наверное, все-таки сначала физически? Как минимум, оценить свои возможности и здоровье? Потому что, если есть хронические заболевания – то, о чем вы говорите – последствия могут быть просто трагическими для человека. Дмитрий Храпков:

Это, безусловно, сердечные заболевания. Дальше у нас идет состояние алкогольного опьянения. То есть, если человек в состоянии алкогольного опьянения, у него сосуды и так максимально расширены. При входе в ледяную воду они резко сужаются, и это приводит к термомеханическому шоку.

Алена Родовская:

А после? Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Допустим ли вообще алкоголь для согревания – до либо после? Екатерина Забенько:

Учитывая то, что это религиозный праздник. Окунаться в воду для того, чтобы очиститься – тут как-то вообще ничего не сходится. Алена Родовская:

Однако все это пытаются сделать. Дмитрий Храпков:

Конечно, не желательно употреблять алкоголь. Проще, наверное, на себя накинуть какое-то одеяло, полотенце. Тоже не растираться – это при переохлаждении вдруг. Алена Родовская:

Дайте совет, что нужно взять с собой для желающих окунуться? Варежки, полотенца, тапочки – что?