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Как подготовить себя к купанию в проруби и какой стресс это может вызвать для организма?

19 января 2022 14:21
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Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте спросим у Дмитрия, он начальник спасательной службы МГО ОСВОД. Окунание в прорубь без подготовки – это довольно сильный стресс для организма или нет?

Как подготовить себя к купанию в проруби и какой стресс это может вызвать для организма?-1

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:
Конечно, безусловно. Это приводит даже вплоть до остановки сердца, к термомеханическому шоку.

Алена Родовская:
Так вот как правильно подготовить себя к окунанию?

Дмитрий Храпков:
Нужно соблюдать определенные правила. Вообще, наверное, настроиться морально. Максимально человек сам себя настроил.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наверное, все-таки сначала физически? Как минимум, оценить свои возможности и здоровье? Потому что, если есть хронические заболевания – то, о чем вы говорите – последствия могут быть просто трагическими для человека.

Дмитрий Храпков:
Это, безусловно, сердечные заболевания. Дальше у нас идет состояние алкогольного опьянения. То есть, если человек в состоянии алкогольного опьянения, у него сосуды и так максимально расширены. При входе в ледяную воду они резко сужаются, и это приводит к термомеханическому шоку.

Как подготовить себя к купанию в проруби и какой стресс это может вызвать для организма?-4

Алена Родовская:
А после?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Допустим ли вообще алкоголь для согревания – до либо после?

Екатерина Забенько:
Учитывая то, что это религиозный праздник. Окунаться в воду для того, чтобы очиститься – тут как-то вообще ничего не сходится.

Алена Родовская:
Однако все это пытаются сделать.

Дмитрий Храпков:
Конечно, не желательно употреблять алкоголь. Проще, наверное, на себя накинуть какое-то одеяло, полотенце. Тоже не растираться – это при переохлаждении вдруг.

Алена Родовская:
Дайте совет, что нужно взять с собой для желающих окунуться? Варежки, полотенца, тапочки – что?

Как подготовить себя к купанию в проруби и какой стресс это может вызвать для организма?-7

Дмитрий Храпков:
Полотенца, тапочки, возможно, термос с теплым питьем.

Алена Родовская:
А сколько после окунания может человек находиться на улице, прежде чем ему нужно пойти уже одеться? Сколько, пару минут?

Дмитрий Храпков:
Все зависит от температуры.

Алена Родовская:
Говорят, что сразу горячо становится, прямо кровь приливает.

Елена Кругликова:
Пару минут можно еще?

Дмитрий Храпков:
При большом морозе, да.

Алена Родовская:
А детей?

Дмитрий Храпков:
Пару минут.

Алена Родовская:
Тоже? Все, пару минут и пошел одеваться.

Вода не смоет с человека духовную нечистоту. Почему перед погружением в прорубь надо зайти в церковь – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Алена Родовская # Дмитрий Храпков # Екатерина Забенько # Елена Кругликова # Фотофакт

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