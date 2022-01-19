Как подготовить себя к купанию в проруби и какой стресс это может вызвать для организма?
Новости Беларуси. Крещение Господне – один из самых больших и важных православных праздников. По церковному учению он связывается с великим освящением воды. Миллионы верующих, да и просто любителей острых ощущений в этот день окунаются в ледяную прорубь. О целебных свойствах крещенской воды, обычаях и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Давайте спросим у Дмитрия, он начальник спасательной службы МГО ОСВОД. Окунание в прорубь без подготовки – это довольно сильный стресс для организма или нет?
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы МГО ОСВОД:
Конечно, безусловно. Это приводит даже вплоть до остановки сердца, к термомеханическому шоку.
Алена Родовская:
Так вот как правильно подготовить себя к окунанию?
Дмитрий Храпков:
Нужно соблюдать определенные правила. Вообще, наверное, настроиться морально. Максимально человек сам себя настроил.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Наверное, все-таки сначала физически? Как минимум, оценить свои возможности и здоровье? Потому что, если есть хронические заболевания – то, о чем вы говорите – последствия могут быть просто трагическими для человека.
Дмитрий Храпков:
Это, безусловно, сердечные заболевания. Дальше у нас идет состояние алкогольного опьянения. То есть, если человек в состоянии алкогольного опьянения, у него сосуды и так максимально расширены. При входе в ледяную воду они резко сужаются, и это приводит к термомеханическому шоку.
Алена Родовская:
А после?
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Допустим ли вообще алкоголь для согревания – до либо после?
Екатерина Забенько:
Учитывая то, что это религиозный праздник. Окунаться в воду для того, чтобы очиститься – тут как-то вообще ничего не сходится.
Алена Родовская:
Однако все это пытаются сделать.
Дмитрий Храпков:
Конечно, не желательно употреблять алкоголь. Проще, наверное, на себя накинуть какое-то одеяло, полотенце. Тоже не растираться – это при переохлаждении вдруг.
Алена Родовская:
Дайте совет, что нужно взять с собой для желающих окунуться? Варежки, полотенца, тапочки – что?
Дмитрий Храпков:
Полотенца, тапочки, возможно, термос с теплым питьем.
Алена Родовская:
А сколько после окунания может человек находиться на улице, прежде чем ему нужно пойти уже одеться? Сколько, пару минут?
Дмитрий Храпков:
Все зависит от температуры.
Алена Родовская:
Говорят, что сразу горячо становится, прямо кровь приливает.
Елена Кругликова:
Пару минут можно еще?
Дмитрий Храпков:
При большом морозе, да.
Алена Родовская:
А детей?
Дмитрий Храпков:
Пару минут.
Алена Родовская:
Тоже? Все, пару минут и пошел одеваться.
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