Яго батлейцы ўжо 30 год. Вось як валожынскі рэстаўратар адраджае беларускі лялечны тэатр

І тут нам выпаў шанец пабачыць спадара сядзібы ў іншым амплуа – майстра пераўвасабленняў, які адзін за ўсіх здольны граць у гэтым тэатры. Мне ў якасці дэбюту даверылі спачатку біць у бубен. А потым нават патанчыць за ўжо знаёмага нам мядзведзя.

Алесь Лось, музыка, гаспадар аграсядзібы:

Я вяртаўся на Беларусь з розных кропак зямнога шара, пачуццё радзімы для мяне было важней, чым пачуццё эмігранта. Я доўгі час працаваў у Польшчы, потым у Германіі, праехаў усю Амерыку, амерыканцы мне казалі: ты будзеш тут хлеб з маслам есці, ты рэстаўратар, мастак, тут шмат работы, галерэй. Проста праз месяц я ўжо там узвыў. Гэта не маё. Я не кажу, што плоха. Проста не маё. Я прыехаў сюды і зразумеў, што лепей дзе нарадзіўся, там і прыгадзіўся. Да, праблемы, яны паўсюды праблемы. Гэта не толькі ў Беларусі пытанне, як жыць далей, але лепей жыць далей на сваёй зямлі і займацца сваёй культурай, пазнаннем нашага роднага краю, бо ён вельмі багаты. Мала дзе такое яшчэ засталося.

Чытайце таксама:

Ствараюць батлейку, варожаць і частуюць блінамі. Паглядзіце, як у пасёлку Івянец адраджаюць старажытныя калядныя традыцыі

Што агульнага ў каляднай казы, беларускай дуды і шатландскай валынкі? Гісторыя стварэння музычных інстурментаў

Стеклянные домики и лавандовое поле. Показываем самое инстаграмное место для отдыха в Минской области