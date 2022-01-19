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Больше интересует состояние дорог и улиц, чем домов. В Минске снизилось количество обращений в единый контакт-центр 115 ЖКХ

19 января 2022 15:40
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Новости Беларуси. Снизилось количество обращений минчан в единый контакт-центр 115 жилищно-коммунального хозяйства Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Больше интересует состояние дорог и улиц, чем домов. В Минске снизилось количество обращений в единый контакт-центр 115 ЖКХ-1

По сравнению с 2020-м, в 2021 году количество заявок от горожан уменьшилось почти на 4 %. Это показатель того, что столичные службы стали работать лучше и оперативнее, а от жителей поступает меньше вопросов. Чаще всего обращения в контакт-центр касались санитарного состояния дворов и уборки подъездов, а также температурных норм горячего водоснабжения.  

Больше интересует состояние дорог и улиц, чем домов. В Минске снизилось количество обращений в единый контакт-центр 115 ЖКХ-4

Максим Бардович, директор центра информационных технологий Мингорисполкома:   
Если говорить про жилищно-коммунальные услуги и непосредственно претензии по жилищно-коммунальным услугам, то у нас показатель вообще идет снижение на 5 %, жителей больше начинает интересовать непосредственно, что находится на внешней стороне города, то есть на улицах, дорогах и так далее, чем уже непосредственно в доме.  

Больше интересует состояние дорог и улиц, чем домов. В Минске снизилось количество обращений в единый контакт-центр 115 ЖКХ-7

В контакт-центре создана единая диспетчерская служба для обработки максимального количества вопросов от жителей города в сфере ЖКХ. Обращаться можно круглосуточно по номеру 115, а также через мобильные приложения или с помощью интернет-портала 115.бел.  

# ЖКХ # общество # Максим Бардович # Фотофакт

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