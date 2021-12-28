«Мы всегда думаем о них, всегда заботимся». С Новым годом поздравили пациентов детской больницы в Могилёве

Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает путешествовать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители, бизнесмены, несмотря на занятость, стараются найти время, чтобы приехать в дома семейного типа, социально-педагогические центры, больницы и подарить ребятам внимание, заботу и веру в волшебство. Николай Рогащук в гостях у многодетной семьи в Гомеле: надо, чтобы рождалось больше детей – читайте здесь.

В эти дни не остаются без волшебной сказки и ребята, которые вынуждены провести зимние каникулы в больничных палатах. Около 100 маленьких пациентов Могилевской областной детской больницы получили не только сладкие подарки, но и окунулись в праздничную атмосферу. Представление для них подготовили студенты колледжа искусств, а вот главным волшебником зимы выступил не только Дед Мороз. С пожеланиями скорейшего выздоровления к ребятам приехал председатель Могилевского облисполкома. «Загадывала, чтобы поскорее закончился этот коронавирус». Чего еще ждут ребята из детского дома в Новый год? – читайте здесь.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Самое главное, чтобы они понимали: не важно, где ребенок – в детском саду, в школе, дома – мы всегда думаем о них, всегда заботимся и всегда приходим. Ведь дети – это наше будущее, это наше счастье, радость и наша государственность. «Наши дети». Головченко с подарками посетил дом семейного типа, где воспитывают 7 приемных детей – читайте здесь.

Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:

Подарки, музыка смех и хорошие эмоции – это всегда только на здоровье. И любая болезнь отступит в одну секунду, как только положительные эмоции придут в душу любого человека, а тем более ребенка.

Ирина Ивашкова, жительница Могилева:

Конечно, это очень хорошо, что больница устроила и заботится о наших детях. Что у них есть праздник, что Новый год пришел в больницу. Мы очень рады, потому что мы уже давно болеем, и праздник пришел к нам сюда, и мы счастливы.