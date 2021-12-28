«Мы всегда думаем о них, всегда заботимся». С Новым годом поздравили пациентов детской больницы в Могилёве
Новости Беларуси. Акция «Наши дети» продолжает путешествовать по стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководители, бизнесмены, несмотря на занятость, стараются найти время, чтобы приехать в дома семейного типа, социально-педагогические центры, больницы и подарить ребятам внимание, заботу и веру в волшебство.
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В эти дни не остаются без волшебной сказки и ребята, которые вынуждены провести зимние каникулы в больничных палатах. Около 100 маленьких пациентов Могилевской областной детской больницы получили не только сладкие подарки, но и окунулись в праздничную атмосферу. Представление для них подготовили студенты колледжа искусств, а вот главным волшебником зимы выступил не только Дед Мороз. С пожеланиями скорейшего выздоровления к ребятам приехал председатель Могилевского облисполкома.
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Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Самое главное, чтобы они понимали: не важно, где ребенок – в детском саду, в школе, дома – мы всегда думаем о них, всегда заботимся и всегда приходим. Ведь дети – это наше будущее, это наше счастье, радость и наша государственность.
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Игорь Каско, главный врач Могилевской областной детской больницы:
Подарки, музыка смех и хорошие эмоции – это всегда только на здоровье. И любая болезнь отступит в одну секунду, как только положительные эмоции придут в душу любого человека, а тем более ребенка.
Ирина Ивашкова, жительница Могилева:
Конечно, это очень хорошо, что больница устроила и заботится о наших детях. Что у них есть праздник, что Новый год пришел в больницу. Мы очень рады, потому что мы уже давно болеем, и праздник пришел к нам сюда, и мы счастливы.
Анна Корольчук, корреспондент:
Акция «Наши дети» стала самой доброй традицией в нашей стране. Вот уже 26 лет она проходит под патронатом Президента и из года в год взрослые убеждаются, что дарить подарки намного приятнее, чем получать. Слов благодарности не нужно, когда видишь искренние улыбки детей. Благотворительная акция продолжится до 14 января. Новогодние поздравления получат около миллион мальчишек и девчонок.
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