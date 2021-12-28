Прямой эфир

«Символ перехода от старого года к новому». О ёлочных игрушках и не только рассказал коллекционер

28 декабря 2021 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый год и Рождество – пожалуй, самые уютные праздники в году. В эти дни хочется погрузиться в атмосферу волшебства. Главным атрибутом праздника по праву считается елка. О том, как создать новогоднюю атмосферу дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Андрей, вы сколько лет уже привозите игрушки?  

«Символ перехода от старого года к новому». О ёлочных игрушках и не только рассказал коллекционер-1

Андрей Бегун, коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек и сувенирной продукции:  
Знаете, журналисты часто задают вопрос мне, сколько лет я занимаюсь.  

Наталья Надольская:  
Чтобы узнать, сколько вам лет.  

Андрей Бегун:  
Я не скрываю свой возраст. Наверное, увлечение все-таки с детства пошло. Первые игрушки с моей елочки, где я украшал с бабушкой, дедушкой. А путешествовать начал в сознательном возрасте уже.  

Наталья Надольская:  
Смотрите, но ведь не в каждой стране новогодние украшения круглый год продаются. Это же товар сезонный. Вы знаете какие-то магазины, заранее узнаете, куда можно прийти?  

«Символ перехода от старого года к новому». О ёлочных игрушках и не только рассказал коллекционер-4

Андрей Бегун:  
Несомненно. Когда мы планируем наше путешествие, экспедицию, можно сказать, заранее готовимся, узнаем. Есть в некоторых странах круглогодичные магазины елочных игрушек. Есть какие-то блошиные рынки, антикварные магазины, плюс, есть какие-то, например, артефакты, атрибуты, которые относятся к Новому году, но никак не являются украшением елок.  

Например, мы были в Иране. Там совершенно не празднуется Новый год в нашей традиции, у них навруз. Но мы нашли очень интересный один зороастрийский символ – это скульптура – лев, пожирающий буйвола как символ перехода от старого года к новому. Поэтому это не только игрушки. Это какие-то марки, открытки, артефакты, которые могут ассоциироваться с празднованиями вот этих праздников.  

«Символ перехода от старого года к новому». О ёлочных игрушках и не только рассказал коллекционер-7

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:  
Есть ли у коллекционера какая-то мечта? Может быть, вы охотитесь за какой-то определенной игрушкой? Вот есть у вас в голове, знаете, какая-то картинка, что когда-нибудь ты будешь моей?  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Ценный экспонат?  

Андрей Бегун:  
Знаете, мы не думаем вот так глобально. Маленькими шажочками мы продвигаемся к нашей большой цели, поэтому какой-то глобальной мечты, наверное, нет.  

«Из стекла, пластика, керамики, железа». Какие елочные игрушки в моде – подробнее здесь.  

# Новый год # общество # Наталья Надольская # Андрей Бегун # Александра Каштанова # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На минских прилавках появилась колбаса по 25 килограммов
28 декабря 2021 17:39

На минских прилавках появилась колбаса по 25 килограммов

Студенты провели день с Дмитрием Пиневичем. Как проходят будни министра здравоохранения?
28 декабря 2021 17:33

Студенты провели день с Дмитрием Пиневичем. Как проходят будни министра здравоохранения?

Минздрав и Профсоюз медработников подписали соглашение на 3 года. Какие вопросы стали основными?
28 декабря 2021 17:31

Минздрав и Профсоюз медработников подписали соглашение на 3 года. Какие вопросы стали основными?