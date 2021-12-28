«Символ перехода от старого года к новому». О ёлочных игрушках и не только рассказал коллекционер

Новый год и Рождество – пожалуй, самые уютные праздники в году. В эти дни хочется погрузиться в атмосферу волшебства. Главным атрибутом праздника по праву считается елка. О том, как создать новогоднюю атмосферу дома, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Андрей, вы сколько лет уже привозите игрушки?

Андрей Бегун, коллекционер, владелец фабрики елочных игрушек и сувенирной продукции:

Знаете, журналисты часто задают вопрос мне, сколько лет я занимаюсь. Наталья Надольская:

Чтобы узнать, сколько вам лет. Андрей Бегун:

Я не скрываю свой возраст. Наверное, увлечение все-таки с детства пошло. Первые игрушки с моей елочки, где я украшал с бабушкой, дедушкой. А путешествовать начал в сознательном возрасте уже. Наталья Надольская:

Смотрите, но ведь не в каждой стране новогодние украшения круглый год продаются. Это же товар сезонный. Вы знаете какие-то магазины, заранее узнаете, куда можно прийти?

Андрей Бегун:

Несомненно. Когда мы планируем наше путешествие, экспедицию, можно сказать, заранее готовимся, узнаем. Есть в некоторых странах круглогодичные магазины елочных игрушек. Есть какие-то блошиные рынки, антикварные магазины, плюс, есть какие-то, например, артефакты, атрибуты, которые относятся к Новому году, но никак не являются украшением елок. Например, мы были в Иране. Там совершенно не празднуется Новый год в нашей традиции, у них навруз. Но мы нашли очень интересный один зороастрийский символ – это скульптура – лев, пожирающий буйвола как символ перехода от старого года к новому. Поэтому это не только игрушки. Это какие-то марки, открытки, артефакты, которые могут ассоциироваться с празднованиями вот этих праздников.