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Дмитрий Гора на первом выпуске Института СК: «Получив эти знания, опыт, они смогут быть настоящими следователями»

28 декабря 2021 19:07
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Новости Беларуси. 24 молодых специалиста получили дипломы Института Следственного комитета с присвоением квалификации «следователь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Гора на первом выпуске Института СК: «Получив эти знания, опыт, они смогут быть настоящими следователями»-1

Оксана Семашко, корреспондент:
Сегодняшние выпускники, можно сказать, первопроходцы. Вот, например, Анастасия Метр. У вас необычная фамилия. Вы буквально в метре от профессии мечты. Расскажите, сложно ли быть одной из первых выпускниц Института по этой специальности, ведь вам в будущем подавать пример последующим поколениям молодых следователей.

Дмитрий Гора на первом выпуске Института СК: «Получив эти знания, опыт, они смогут быть настоящими следователями»-4

Анастасия Метр, следователь Пуховичского РОСК:
Для меня большая гордость быть первой в этом деле. Благодаря тому, что я первая, я могу приехать в свой район и уже сразу показывать квалифицированную подготовку, которую нам дали наши преподаватели, а также взаимодействовать с учащимися, которые были собраны со всей республики. В ходе обучения 4-месячного мы обменялись опытом. И для меня это очень ценно, что я могу знать, как проходит уровень расследования не только в моем месте, где я служу, в Пуховичском РОСК, но также во всей республике.

Дмитрий Гора на первом выпуске Института СК: «Получив эти знания, опыт, они смогут быть настоящими следователями»-7

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Самое главное, я думаю, они получили практическую подготовку, которая нужна следователю. Это и по актуальным направлениям деятельности – таким, как противодействие киберпреступности. Думаю, что, получив эти знания, этот опыт, они смогут быть настоящими следователями, защищать нашу родину, стоять на страже прав и законных интересов наших граждан.

Дмитрий Гора на первом выпуске Института СК: «Получив эти знания, опыт, они смогут быть настоящими следователями»-10

Анастасия Метр:
Заветный диплом зеленого цвета, в котором будет подтверждаться моя квалификация следователя. Написано «присвоен номер» и подпись. То есть я могу квалифицированно оказывать помощь людям и работать на местах происшествия.
– Успехов в работе вам.
– Спасибо. С наступающим.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Дмитрий Гора # Анастасия Метр # Оксана Семашко # Фотофакт

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