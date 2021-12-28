Дмитрий Гора на первом выпуске Института СК: «Получив эти знания, опыт, они смогут быть настоящими следователями»

Новости Беларуси. 24 молодых специалиста получили дипломы Института Следственного комитета с присвоением квалификации «следователь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Сегодняшние выпускники, можно сказать, первопроходцы. Вот, например, Анастасия Метр. У вас необычная фамилия. Вы буквально в метре от профессии мечты. Расскажите, сложно ли быть одной из первых выпускниц Института по этой специальности, ведь вам в будущем подавать пример последующим поколениям молодых следователей.

Анастасия Метр, следователь Пуховичского РОСК:

Для меня большая гордость быть первой в этом деле. Благодаря тому, что я первая, я могу приехать в свой район и уже сразу показывать квалифицированную подготовку, которую нам дали наши преподаватели, а также взаимодействовать с учащимися, которые были собраны со всей республики. В ходе обучения 4-месячного мы обменялись опытом. И для меня это очень ценно, что я могу знать, как проходит уровень расследования не только в моем месте, где я служу, в Пуховичском РОСК, но также во всей республике.

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:

Самое главное, я думаю, они получили практическую подготовку, которая нужна следователю. Это и по актуальным направлениям деятельности – таким, как противодействие киберпреступности. Думаю, что, получив эти знания, этот опыт, они смогут быть настоящими следователями, защищать нашу родину, стоять на страже прав и законных интересов наших граждан.