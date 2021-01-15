«Митрополит Филарет завещал быть похороненным как простой монах, несмотря на великие чины»
Новости Беларуси. Тело митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, как и завещал сам архипастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром в центральном Успенском храме обители прошла соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоялась панихида.
Сотни верующих, несмотря на сильный мороз, сопроводили похоронную процессию. Гроб пронесли по территории обители к Крестовоздвиженской церкви, где многие века хоронили почтенных монахов.
Именно рядом с ними тело Филарета было предано земле. Белорусская православная церковь в точности сделала все так, как завещал сам архипастырь.
Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»
Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:
Завещал быть похороненным как простой монах, несмотря на все достоинства, великие чины, титулы. Бывало так: приходит бабушка какая-то: «Ваше Высокопреосвященство, преподобие, святейшество». – «Мать, давай по-простому».
София Демчик, жительница агрогородка Жировичи:
Я несколько раз встречалась с ним, я его помню как высокодуховного человека. Он дал мне уроки молитвы, уроки благородства, уроки любви к людям.
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Владыка Филарет был не только духовным отцом для православных христиан Беларуси, он поддерживал также верующих и других профессий. Об этом свидетельствует его непререкаемый авторитет среди всех граждан Республики Беларусь.
Проводить в последний путь Филарета приехали сотни священнослужителей и духовенство со всей страны, государственные и политические деятели, прихожане, а также родственники. Панихиды по почившему митрополиту параллельно прошли во всех православных храмах Беларуси. Завершились службы погребальным звоном колоколов.