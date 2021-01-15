«Митрополит Филарет завещал быть похороненным как простой монах, несмотря на великие чины»

Новости Беларуси. Тело митрополита Филарета 15 января предали земле. Почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси похоронили в Свято-Успенском Жировичском мужском монастыре, как и завещал сам архипастырь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром в центральном Успенском храме обители прошла соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоялась панихида. Сотни верующих, несмотря на сильный мороз, сопроводили похоронную процессию. Гроб пронесли по территории обители к Крестовоздвиженской церкви, где многие века хоронили почтенных монахов.

Именно рядом с ними тело Филарета было предано земле. Белорусская православная церковь в точности сделала все так, как завещал сам архипастырь. Племянник митрополита Филарета: «С его руки я стал дьяконом, он направлял меня по духовной линии»

Антоний, епископ Слуцкий и Солигорский:

Завещал быть похороненным как простой монах, несмотря на все достоинства, великие чины, титулы. Бывало так: приходит бабушка какая-то: «Ваше Высокопреосвященство, преподобие, святейшество». – «Мать, давай по-простому».

София Демчик, жительница агрогородка Жировичи:

Я несколько раз встречалась с ним, я его помню как высокодуховного человека. Он дал мне уроки молитвы, уроки благородства, уроки любви к людям.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:

Владыка Филарет был не только духовным отцом для православных христиан Беларуси, он поддерживал также верующих и других профессий. Об этом свидетельствует его непререкаемый авторитет среди всех граждан Республики Беларусь.