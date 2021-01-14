«Удивительный человек, который всех любил и все его любили». Беларусь прощается с митрополитом Филаретом

Новости Беларуси. Беларусь прощается с митрополитом Филаретом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отдать дань уважения почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси, другу и духовному наставнику приехал глава государства.

Президент часто встречался с владыкой Филаретом. Поздравлял архипастыря с личными и церковными праздниками. Как и при жизни экзарха, Александр Лукашенко принес букет белых роз – любимые цветы почившего пастыря. Вместе с нынешним предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином глава государства поставил заупокойную свечу у Минской иконы Богородицы, которая является покровительницей столицы. Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор. Президент простился с митрополитом Филаретом

В Свято-Духовом кафедральном соборе всю ночь шли заупокойные службы. А сегодня после праздничной литургии прошла панихида по архиерейскому чину. В соборе родственники митрополита Филарета, весь православный епископат Беларуси: священники, официальные лица, прихожане. Почивший Владыка Филарет с одинаковой любовью относился к своей пастве, невзирая на ранги. Каким был митрополит Филарет? Вспоминают те, кто был с ним знаком

У нас проблемы были все время в республике по газу, по нефти и так далее. И вот владыка взывал к Господу, к Божией матери и просил, чтобы все… И потом, насколько я знаю, все, в общем-то, разрешилось. Молитва была очень сильна. И где мы присутствовали, где бы он ни был, значит, всегда мы чувствовали его помощь отеческую. У него никакого не было различия, кто перед ним стоял: или это какой-то самый первый или последний – он всех любил, был доступен, был очень честен. Слов даже мало сказать, чтобы отразить все его духовные и все человеческие качества.

Это уникальная личность, это удивительный человек, который всех любил и все его любили. К нему все относились, как к родному отцу. И сейчас мы прощаемся с ним, как будто мы потеряли близкого, родного человека. Это точно. Я вот вчера пришла к четырем и не могла уйти из храма до десяти вечера, потому что не могла расстаться с ним. Сегодня опять пришла. И многие так.