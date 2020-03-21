«Пример чистоты, искренности, обращённости к заботам и делам сотен тысяч прихожан». Митрополиту Филарету – 85

Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. 21 марта у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием. Сегодня в Экзархате владыка лично принимал поздравления. «Вы были вместе с народом в период становления независимости». Президент поздравил Митрополита Филарета с 85-летием Продолжение темы у Евгения Пустового.

Многолетие владыке Филарету, что называется, едиными устами и единым сердцем звучит во всей полноте. К Богу святитель пришел, когда голос Церкви в атеистическом государстве звучал в тон пианисиммо – едва слышно. Выходцу из семьи московских интеллигентов еще в школе пророчили карьеру дипломата, и он им стал – только в рясе. Филарет отвечал за внешние связи Патриархии. Пути Господни неисповедимы – и этот опыт пригодился уже в выстраивании отношений с номенклатурой Советской Белоруссии.

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:

Беларусь должна была стать первым атеистическим государством. Господь благословил этот путь, и владыка действительно проделал очень большую работу, совершил, можно сказать, подвиг. Евгений Пустовой, корреспондент:

Сейчас архиепископ Иоанн (в далеком прошлом секретарь) – правая рука Митрополита Филарета. Именно тогда в десницу белорусского духовенства попадают разрушенные храмы и монастыри. На камнях идеалов империи и сердец рассеянного общества воздвигнуть духовные маяки. Задача, выполнимая только для пастыря доброго.

Первый ступенька его церковного служения – иподьяконство у Патриарха Алексия – представителя золотого поколения духовенства. Тогда будущий святитель и напитался верными идеалами православия. Даже невоцерковленные люди отмечали порядочность церковного сановника. Верила паства, и... Нонсенс: духовное лицо становится депутатом Верховного Совета. Фирменный бас Экзарха одинаково значимо и уверено звучал и в Овальном зале, и с солеи Минской кафедры. Понятные от сердца проповеди святителя многих привели к Богу.

Евгений Громыко, заместитель Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Калі я прыйшоў у царкву ў падлеткавым узросце, першая асоба, з якой асацыявалася царква ў мяне ў Беларусі, гэта быў, безумоўна, уладыка Філарэт. Более полувека в святительском сане, 35 лет – служению Белорусскому Экзархату. Святитель восстанавливал святыни и отношения церкви с государством.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Пример чистоты, искренности, обращенности к заботам и делам сотен тысяч прихожан. И то, что сегодня у нас у всех есть возможность, поклонившись этому удивительному человеку, сказать слова благодарности за это служение, это, безусловно, для всех нас память, а для души особое тепло и честь.

С его благословения зазвучали колокола над шедевром сакральной архитектуры – Всехсвятским храмом. Церковь и государство идут нога в ногу, а Президент и Митрополит Филарет – близкие друзья. Судьбы похожи. На их плечах крест восстановления светской и духовной жизни страны. В эти годы воссоздан крест Евфросиньи Полоцкой – духовный символ Беларуси.

За годы служения церкви, стране и людям владыка Филарет увеличил число храмов в пять раз, инициатива святителя – учреждение Дня памяти белорусских святых. Именно в храме в честь наших прославленных в лике земляков в последние годы служит и молится белорусский архипастырь. И сегодня здесь Митрополит принимал многочисленные поздравления. Светские власти, сонм церковного священноначалия, люди которые пришли по велению сердца.