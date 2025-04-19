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19 апреля православные верующие отмечают Великую субботу

19 апреля 2025 07:34
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Великая суббота страстной седмицы. Христиане всего мира готовятся к Пасхе. 19 апреля в храмах вспоминают историю погребения, а также пребывания во гробе тела Иисуса Христа. После чего случилось его сошествие в мир мертвых и дальнейшее воскресение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 апреля православные верующие отмечают Великую субботу-2

Именно в Страстную субботу в Иерусалиме в храме Воскресения сходит благодатный огонь. Его частичку доставят в Минск утром 20 апреля. В храмах уже сейчас освящают пасхальные корзины. Чаще всего они состоят из куличей, соли, хлеба, яиц, мясных изделий. До Пасхи употреблять освященную еду нельзя. Великую субботу принято проводить в молитве, тишине и спокойствии, завершая подготовку к светлому празднику Воскресения Христова.

# Религия # Православные в Беларуси

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