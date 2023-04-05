Мама с папой не женаты. Как гражданский брак может отразиться на будущем ребёнка?

В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вы доверяете друг другу?

Мальвина Концумер, состоит в гражданском браке:

Конечно, если бы мы не доверяли друг другу, мы бы не жили вместе. Алеся Лакина:

Сколько лет вашему ребенку? Мальвина Концумер:

Пять лет. Алеся Лакина:

Вы как-нибудь ему объясняли, что вы не муж и жена? Как вы представлялись?