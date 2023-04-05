Мама с папой не женаты. Как гражданский брак может отразиться на будущем ребёнка?
В Беларуси за последние десятилетия получил широкое распространение так называемый гражданский брак. Это понятие стало настолько обширным, что утратило свой истинный смысл. На самом деле оно означает брак, который зарегистрирован в соответствии с гражданским законодательством, а для проживания без штампа в паспорте есть не очень приятное слово – сожительство. О том, почему одни выбирают именно такой вид отношений, а для других это неприемлемо, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вы доверяете друг другу?
Мальвина Концумер, состоит в гражданском браке:
Конечно, если бы мы не доверяли друг другу, мы бы не жили вместе.
Алеся Лакина:
Сколько лет вашему ребенку?
Мальвина Концумер:
Пять лет.
Алеся Лакина:
Вы как-нибудь ему объясняли, что вы не муж и жена? Как вы представлялись?
Мальвина Концумер:
В смысле? Для нашего ребенка в первую очередь мы родители. На данный момент наш ребенок не понимает, мы в браке или не в браке. Я считаю, что самое главное – это показывать ребенку любовь родителей.
Алеся Лакина:
Мальвина, я считаю, что, когда ваш ребенок вырастет и узнает, что мама с папой вообще не женаты, у него будет травма.
Мальвина Концумер:
Я опровергаю это.
Алеся Лакина:
Я больше, чем уверена. Если вам без разницы, есть этот штамп или нет, так идите, распишитесь. В чем проблема?
Юрий Дубовец, состоит в гражданском браке:
Это ясно. Просто ребенок, живший с самого рождения и видевший отношение отца и матери друг к другу, – у него формируется из этого психология. Он точно так же будет относиться.
Алеся Лакина:
У него формируется из того, что мне не нужно вести девочку в ЗАГС или выходить за мужчину замуж, потому что мои же родители как-то жили, и все было нормально.
Мальвина Концумер:
Его выбор уже.
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