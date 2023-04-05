Свыше 2 млн гектаров площадей засеют аграрии в этом году

Новости Беларуси. Свыше 2 миллионов гектаров площадей засеют белорусские аграрии в этом году. Пока все находится на начальном этапе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно в лидерах южные регионы, сельхозпредприятия Витебской области пока лишь только приступают к весенне-полевым работам. Подготовка к посевной началась еще осенью: заготовка семян, ремонт техники, закупка недостающих запасных частей, а также средств защиты растений. Тракторы, почвообрабатывающие агрегаты, сеялки и другие механизмы практически полностью готовы выйти в поля. Конечно, погодные условия вносят коррективы. Но чтобы своевременно завершить посевную, механизаторы готовы перейти на двухсменный режим работы.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

По данным облисполкомов, сегодня потери от перезимовки минимальные, меньше процента на озимых зерновых культурах, менее 8 % (7,8) на крестоцветных, на рапсе. Это, может быть, и не окончательные цифры, но они нас радуют. Даже естественная гибель оценивается до 5 %, а мы имеем меньше одного.

Посевную кампанию аграрии должны завершить до мая. Задачи на этот аграрный сезон – получить более 9 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы и 180 тысяч тонн тресты льна.