Лукашенко: «Никакой голод нам не страшен – свои продукты продаём по всему миру»

Новости Беларуси. Пока западные политики пытаются играть в геополитические игры, считая одним из главных своих козырей санкционный шантаж, экономика Беларуси продолжает развиваться. Так, наш продовольственный экспорт в 2022 году впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это в своем Послании Президент обратил особое внимание. В действии и политика импортозамещения: открываются новые рынки, находятся надежные партнеры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наши предприятия работают, товары идут на новые рынки, несмотря на все эти санкции. Мы получили рекордное внешнеторговое сальдо почти 4,3 миллиарда долларов (перешагнули даже максимум 2021 года), тем самым сохранив стабильность национальной валюты. Сдерживаем рост цен. Продовольственную безопасность обеспечили в полной мере, вырастив лучший урожай зерновых за последнее пятилетие. И никакой голод нам не страшен – свои продукты продаем по всему миру. Продовольственный экспорт впервые принес выручку свыше 8 миллиардов долларов. Помните, мечтали о шести. И это при том, что мы же знаем, какие резервы есть еще во многих сельскохозяйственных организациях. Наведем жесточайший порядок, будем соблюдать технологическую дисциплину и регламенты – результаты будут на порядок выше. В мире население прирастает, голод охватывает все больше и больше стран. Поэтому продовольствие, без которого никто жить не может, будет главным направлением развития экономики в любой стране. Да и в целом текущий год – это медиана пятилетней программы. В этот год мы должны выполнить все, что наметили, сработать так же, а может, и лучше, чем в прошлом году. Если хотим жить лучше.

Будущее нашей страны напрямую зависит от каждого из нас. Насколько усердно будем работать на местах, таким и будет общий результат. В своем выступлении глава государства особый акцент сделал на работе губернаторов. Их инициативность должна быть видна.