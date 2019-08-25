398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году

Новости Беларуси. Валентина Хмелевская из Дзержинской гимназии не только рекордсменка 2019 года по суммарным баллам ЦТ и аттестата – их набрала аж 398 (кстати, это из 400 возможных), но уже студентка самого престижного факультета страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Валентина Хмелевская, студентка БГУ: Факультет международных отношений – это, конечно, очень престижно, звучит красиво. Но что мне больше всего нравится, что два иностранных языка преподают на очень высоком уровне, и в моем случае я буду еще и юристом со знанием двух языков. Больше нигде у нас такого образования ты не найдешь.

Грезы отличников и страсти абитуриентов-конкурентов. На заветных 10 мест бюджета факультета международных отношений конкурс стабильно высокий и в этом году. Проходной балл на специализацию, которую выбрала Валентина – международное право – 385 пунктов.

БГУ (в образовательных кулуарах – главный ВУЗ страны) – без трех лет вековой юбиляр, отец многих других минских «статусных» университетов.