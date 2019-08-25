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398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году

25 августа 2019 18:26
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Новости Беларуси. Валентина Хмелевская из Дзержинской гимназии не только рекордсменка 2019 года по суммарным баллам ЦТ и аттестата – их набрала аж 398 (кстати, это из 400 возможных), но уже студентка самого престижного факультета страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году -1

Валентина Хмелевская, студентка БГУ:
Факультет международных отношений – это, конечно, очень престижно, звучит красиво. Но что мне больше всего нравится, что два иностранных языка преподают на очень высоком уровне, и в моем случае я буду еще и юристом со знанием двух языков. Больше нигде у нас такого образования ты не найдешь.  

398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году -4

Грезы отличников и страсти абитуриентов-конкурентов. На заветных 10 мест бюджета факультета международных отношений конкурс стабильно высокий и в этом году. Проходной балл на специализацию, которую выбрала Валентина – международное право – 385 пунктов.

БГУ (в образовательных кулуарах – главный ВУЗ страны) – без трех лет вековой юбиляр, отец многих других минских «статусных» университетов.

398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году -7

Валентина Хмелевская:
Минск – город университетский. Сколько здесь для студентов инфраструктуры. Каждый университет имеет общежитие. Хорошо налажена транспортная система. Всегда студенты имеют возможность подрабатывать.

398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году -10

398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году -12

398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году -14

# Вступительная кампания # общество # Валентина Хмелевская # Фотофакт

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