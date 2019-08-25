«Беларусь – безопасная страна». Минск попал в рейтинг лучших городов для студентов

Новости Беларуси. В продолжение темы нового учебного года: Минск попал в рейтинг лучших городов для студентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И пусть наше место далеко не в первой десятке, тем больше поводов становиться еще лучше. Подробнее в материале корреспондента Анастасии Дехтяр. 398 из 400. Вот куда поступила рекордсменка по сумме баллов ЦТ и аттестата в этом году Родители 20-летней Саомии спят спокойно даже в пяти тысячах километрах. Состояние, продиктованное белорусской репутацией, которая подкреплена уже и личными отзывами.

Девушка из пригорода Дели три года назад поступила в минский медицинский, планирует стать хирургом. В день нашей встречи индианка как раз вернулась с каникул на родине в свою комнату в общежитии.

Саомия Верма, студентка БГМУ:

Беларусь – безопасная страна, а Минск – это очень безопасный город для женщины. В Индии это проблема для всех родителей. Люди, которые живут в Минске, очень добрые. Они всегда помогали мне. О медицинском университете я узнала от друзей. Почитала информацию в интернете, там были отличные отзывы, поэтому я выбрала этот университет.

На кухне интернационального общежития меда в учебный год можно устроить гастрономическую кругосветку. Здесь признаются: для студентов из Азии питание в национальном духе – важнейший пункт бытовых вопросов. В университетской столовой, конечно, такие традиционные блюда не отыщешь. Но чтобы и этот аспект в карте достоинств студенческой жизни в Минске был с плюсом, здесь в кампусе буквально на днях с лозунгами «Все для отличной учебы» откроется паназиатское кафе.

Евгений Черноус, заместитель декана иностранных учащихся БГМУ:

Шеф в это кафе приглашен из Индии, он знает рецептуру, знает, как готовить. Я уверен, что наши студенты будут удовлетворены. И у них будет оставаться больше времени на самоподготовку.

Чтобы иногородних мучеников науки лишить бытовых страданий, вот уже несколько лет создается особая зона комфорта. Wi-Fi, тренажерные залы, столовые, библиотеки, ну и конечно современная планировка. Новый студгородок как антистресс для тех, кто покинул домашний уют.

Белорусский медицинский университет уже четыре года становится лучшим из вузов Беларуси в престижной номинации «Экспорт образовательных услуг». Среди иностранных выпускников есть и главврачи, и владельцы крупных клиник, международных фармацевтических компаний и даже министры здравоохранения. К примеру, нынешняя глава профильного ведомства Танзании пробивала путь к знаниям в БГМУ.

Василий Руденок, проректор по международным связям БГМУ:

У нас достаточно много иностранных студентов: их больше 2000. Индия, Китай, Иран, представители СНГ, Узбекистан, Таджикистан, Ливан, Иордания, Иран, Китай. Европейские страны: есть студенты из Германии, США, Канады, Израиля. Им нравится практикоориентированное обучение.

Минск вошел в рейтинг лучших студенческих городов планеты, заняв 120-ю строчку топа. Это реальный повод для гордости. Оценка-то весьма престижного конкурса в сфере высшего образования, да и городов ведь в мире не меньше 2,5 миллионов.

Критерии отбора жесткие: изучались академическая репутация, интернациональное разнообразие студентов, привлекательность самого города. Учитывалось мнение самих учащихся, принималась к сведению активность работодателей. Кстати, именно по последнему показателю наш мировой пункт 84-й.

Алексей Немкович, директор кадрового агентства:

Найти работу для студента не проблема. Разработчики белорусские работают в ведущих компаниях мира. Это тоже один из факторов признания хорошего фундамента, который дают вузы.

В 2019 году в рейтинге студенческих городов лидирует Лондон. Ольга может рассуждать о двух системах образования. В ее арсенале диплом БНТУ и Оксфорда. Хоть училась в Англии она дистанционно, но и лично удалось познакомиться со студенчеством по-британски. Но даже исходя из такого опыта в этом году своему племяннику она как махровый патриот все же рекомендовала сперва получить классическую «вышку» в БГУ.

Ольга Юмашева, соучредитель тренинг-центра:

В Беларуси очень хорошее фундаментальное образование, хорошая теоретическая база, которая дает хороший кругозор. В Англии образование практикоориентированное и узконаправленное. Последнее время в Минске построено много новых общежитий, в том числе квартирного типа. В Англии очень старые здания, которые имеют свою историю. Они легендарные. Но хватает минусов, потом что это старое жилье.

БГУ в этом году традиционно вошел в четыре сотни лучших вузов мира. Причем он улучшил свои «планетарные» позиции и занял 351 место. Ближайший «соратник» в мировом первенстве – БНТУ. Политех 801-й.

Обозначим границы: всего в мире порядка 30 тысяч вузов. Из стен этой альма-матер вышло, как оказалось, немало министров, дипломатов, ученых и директоров фирм.

Александр Маляревич, проректор БНТУ:

Мы точечно создаем некоторые лаборатории здесь с помощью ведущих международных и белорусских компаний, но и пользуемся современной базой наших производств. Наши студенты проводят лабораторные, практические занятия на предприятиях. Читают лекции практики, студенты видят вживую, как работают ведущие предприятия.

Здесь учеба переплетается и сочетается с научной работой, а инновации переходят в бизнес.

В лабораториях есть все необходимое оборудование, чтобы свою задумку воплотить в реальность. Здесь уже несколько лет действует стартап-школа, а некоторые проекты студентов уже нашли поддержку и практическое применение. История успеха некогда студента энергетического факультета Кирилла Левкова тоже начиналась здесь. Здесь он начинал работать над своей уникальной разработкой, ставшей прорывом инженерной мысли. Инновационная экологическая установка «ТурбоСфера» решает проблемы утилизации энергии избыточного давления природного газа. Турбина позволяет использовать энергию избыточного давления и тепловые отходы для выработки электроэнергии, при этом работает без потребления топлива.

Кирилл Левков, директор научно-инжинирингового центра:

С первых дней учебы в университете я начал заниматься научной деятельностью. Я благодарен кафедре за то, что они дали знания и помогли реализовать те идеи, которые есть.