Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти
Новости Беларуси. Первостепенная задача правоохранительной системы – защита прав человека и справедливое к нему отношение. Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент подчеркнул, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация в стране и доверие к власти. Доверять люди должны в том числе и правоохранительной системе. Ведь это один из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий сотрудников силовых ведомств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, а в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и – давайте не будем кривить душой – судьбу каждого из граждан нашей страны.
Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я – красивые слова сказать перед обществом нашим. И в этом нас будут обвинять, что и выборы, и прочее. Дело абсолютно не в выборах. Мы будем на сегодняшнем совещании говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это.
Но если объективно, хочу сказать, что мы живем не в вакууме. Мы видим, что происходит вокруг нас, наши люди, мы тем более. Видим, что происходит у наших соседей, наших братьев как на востоке, так и на западе. Часто говорим по-народному: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но и всего периода независимой Беларуси. Это так. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть. И благодаря в частности тому, что делаете вы – представители правоохранительных органов. Это главное.
Большой разговор с силовиками глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. По его результатам работа всей правоохранительной системы должна кардинально измениться в лучшую сторону. Будут устранены недостатки, которые выявили в ходе подготовки к этому совещанию.