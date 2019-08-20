Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти

Новости Беларуси. Первостепенная задача правоохранительной системы – защита прав человека и справедливое к нему отношение. Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация в стране и доверие к власти. Доверять люди должны в том числе и правоохранительной системе. Ведь это один из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий сотрудников силовых ведомств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, а в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и – давайте не будем кривить душой – судьбу каждого из граждан нашей страны. Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я – красивые слова сказать перед обществом нашим. И в этом нас будут обвинять, что и выборы, и прочее. Дело абсолютно не в выборах. Мы будем на сегодняшнем совещании говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это.