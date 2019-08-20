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Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти

20 августа 2019 10:43
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Новости Беларуси. Первостепенная задача правоохранительной системы – защита прав человека и справедливое к нему отношение. Об этом 20 августа заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-1

Президент подчеркнул, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация в стране и доверие к власти. Доверять люди должны в том числе и правоохранительной системе. Ведь это один из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий сотрудников силовых ведомств.

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, а в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и – давайте не будем кривить душой – судьбу каждого из граждан нашей страны.

Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом,  а я – красивые слова сказать перед обществом нашим. И в этом нас будут обвинять, что и выборы, и прочее. Дело абсолютно не в выборах. Мы будем на сегодняшнем совещании говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это.

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-7

Но если объективно, хочу сказать, что мы живем не в вакууме. Мы видим, что происходит вокруг нас, наши люди, мы тем более. Видим, что происходит у наших соседей, наших братьев как на востоке, так и на западе. Часто говорим по-народному: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но и всего периода независимой Беларуси. Это так. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть. И благодаря в частности тому, что делаете вы – представители правоохранительных органов. Это главное.

Большой разговор с силовиками глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. По его результатам работа всей правоохранительной системы должна кардинально измениться в лучшую сторону. Будут устранены недостатки, которые выявили в ходе подготовки к этому совещанию.

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-10

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-12

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-14

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-16

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-18

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-20

Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти-22

# Национальная безопасность # Александр Лукашенко # Фотофакт

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