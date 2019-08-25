Ёмкое изложение и виртуальные эффекты. В школы Беларуси поступили новые современные учебники

Новости Беларуси. Еще неделя, и в белорусских школах начнется новый сезон. Ну а пока – последние приготовления как в семьях, так и в учебных заведениях. По всей стране в школы привозят новые учебники. В этом сезоне новые учебные программы по всем предметам для 9-го класса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Содержание образования базовой школы полностью обновлено. С какими учебниками работать нашим детям? Знает корреспондент Ирина Недобоева.

Миша, Лера и Женя из многодетной семьи Чембер за книжками к новому учебному году пришли полным составом. Старший – на пороге десятого класса. Средний перешел в четвертый. А младшая – третьеклашка.

Семья живет в агрогороде Кадино. Школа здесь немаленькая, почти четыре сотни учеников. И пока Лера рассматривает кроликов в учебнике математики, старший брат помогает с приемкой книг.

Михаил Чембер, ученик 10 класса Кадинской средней школы:

Я тут заметил, что есть новые книжки по английскому, физике. В книгах цепляет, когда нет много букв, а есть картинки приборов, формулы тоже интересно. Обновление школьных программ в Беларуси началось в 2015-м. Этот учебный год – переломный для выпускников базовой школы: обновили учебные планы, учебники и пособия.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Кабинет для девятого класса уже подготовили. Теперь дело за учебниками. Каждый из 26 учеников в этом классе получит по 18 книг. Из них пять – обновленные издания. Алгебра, геометрия, белорусский язык, искусство и физика.

Егор Троцкий, ученик 9 класса Кадинской средней школы:

Учебники сейчас очень красочные, вы сами видите. Много изображений. Я некоторые учебники уже посмотрел. Вот, искусство. Можно навести смартфон, и получим объемное изображение.

Особое внимание при создании современных учебников уделяют весу. 300 граммов – это максимум на одну книгу для начальной школы. И полкило – для старшеклассников.

Ирина Войтова, библиотекарь Кадинской средней школы:

Знаете, я уже 15 лет работаю библиотекарем в этой школе. Заметила, что книги раньше были тяжелее, чем сейчас.

Из года в год здесь принимают, сортируют, а потом отправляют учебники школам всей страны. Август – самая горячая пора, нужно успеть развезти до 700 тысяч экземпляров.

Алина Пашик, генеральный директор белорусского торгового объединения «Глобус»:

На сегодняшний момент из 49 запланированных к 1 сентября новых наименований учебников уже получено 41. Остались иностранные языки, которые выходят небольшими тиражами по 1000-2000 экземпляров, которые обещают выдать на следующей неделе.

Вчерашний день для новых учебников – сухой сплошной текст. Современные пособия – сочетание емкого изложения информации и вот таких виртуальных эффектов. Например, долгожданный учебник по географии для восьмых классов насыщен иллюстрациями, таблицами, диаграммами и ссылками на дополнительные познавательные ресурсы уже в электронном виде.

Ольга Сарычева, соавтор учебного пособия по географии:

Есть две рубрики, которые называются «Обсудим» и «Для любознательных». Они помогают размышлять учащимся, выполнять творческие задания с использованием дополнительных источников. А также рубрика «От теории к практике».

Каждый учебник разрабатывается на конкурсной основе. А в тандеме с опытными методистами и учеными работают практикующие педагоги. Из 218 школьных учебников в Беларуси начиная с 2015 года обновились уже 144. К этому школьному году на парты ляжет 49 новых учебных пособий. Кстати, свое мнение уже высказали и будущие пользователи. Более 30 тысяч восьмиклашек поучаствовали в масштабном анкетировании.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

Новые учебные пособия отличаются современным дизайном. В них стало больше практикоориентированных заданий, в которых требуется не просто воспроизводить усвоенный материал, а использовать усвоенные знания и умения для решения практических задач, тех, которые встречаются в повседневной жизни.

Учитель русского языка и литературы Светлана Германович работает в сельской школе почти три десятка лет. Ее руке принадлежит целых пять параграфов в новоизданной книге по русскому для девятого класса. Как видим, в коллективе педагогов, создавших новенький учебник, далеко не одни профессора. А значит, есть надежда, что учебник грешить излишней академичностью не будет.

Светлана Германович, учитель русского языка и литературы Романовичской средней школы:

Получился симбиоз науки и практики. Я надеюсь, что результат получился действительно хороший. Какой? Покажет конец учебного года. Учитывая, что сельский класс – это класс, где 10 человек, сельские ребята оказываются в более выигрышной ситуации, чем городские. В возможностях никто не ограничен.

Анастасия Марчук, учащаяся 9 класса Романовичской средней школы:

Я очень горда, что наш учитель создал эту книгу. Для меня важно, чтобы можно было быстро и легко выучить любое правило и не сидеть допоздна.

В издательстве «Адукацыя i выхаванне» первыми решили пойти от обратного: не отваживать ребенка от гаджетов, а использовать их в обучении. В итоге на занятиях по физике теперь можно онлайн ставить опыты, а на истории – отправиться на виртуальную экскурсию.

Мирослава Шавыркина, главный редактор издательства «Адукацыя i выхаванне»:

Мы ганарымся падручнікамі. Яны якасныя, ілюстраваныя, падрыхтаваныя менавіта да сучасных дзяцей. Вось падручнік 9 класа, тут розныя бранзалецікі, упрыгожванні. Усе гэта ў схемках.

Убрать из учебников все лишнее, сделать материал доступным и главное – актуальным, поручал Александр Лукашенко. «От простого – к сложному»: как будут развивать белорусскую систему образования. Большое совещание у Президента Согласны с главой государства и сами ученики, современную жизнь которых, к слову, сложно представить без гаджетов.

Виталий Мамченко, ученик 11 класса Могилевской гимназии № 2:

Обычные книжки заменить очень тяжело. Элекронные дают нагрузку на здоровье, глаза, нервную систему. Считаю, что бумажные учебники более приемлемы.