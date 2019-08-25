Ёмкое изложение и виртуальные эффекты. В школы Беларуси поступили новые современные учебники
Новости Беларуси. Еще неделя, и в белорусских школах начнется новый сезон. Ну а пока – последние приготовления как в семьях, так и в учебных заведениях. По всей стране в школы привозят новые учебники. В этом сезоне новые учебные программы по всем предметам для 9-го класса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Содержание образования базовой школы полностью обновлено. С какими учебниками работать нашим детям? Знает корреспондент Ирина Недобоева.
Миша, Лера и Женя из многодетной семьи Чембер за книжками к новому учебному году пришли полным составом. Старший – на пороге десятого класса. Средний перешел в четвертый. А младшая – третьеклашка.
Семья живет в агрогороде Кадино. Школа здесь немаленькая, почти четыре сотни учеников. И пока Лера рассматривает кроликов в учебнике математики, старший брат помогает с приемкой книг.
Михаил Чембер, ученик 10 класса Кадинской средней школы:
Я тут заметил, что есть новые книжки по английскому, физике. В книгах цепляет, когда нет много букв, а есть картинки приборов, формулы тоже интересно.
Обновление школьных программ в Беларуси началось в 2015-м. Этот учебный год – переломный для выпускников базовой школы: обновили учебные планы, учебники и пособия.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Кабинет для девятого класса уже подготовили. Теперь дело за учебниками. Каждый из 26 учеников в этом классе получит по 18 книг. Из них пять – обновленные издания. Алгебра, геометрия, белорусский язык, искусство и физика.
Егор Троцкий, ученик 9 класса Кадинской средней школы:
Учебники сейчас очень красочные, вы сами видите. Много изображений. Я некоторые учебники уже посмотрел. Вот, искусство. Можно навести смартфон, и получим объемное изображение.
Особое внимание при создании современных учебников уделяют весу. 300 граммов – это максимум на одну книгу для начальной школы. И полкило – для старшеклассников.
Ирина Войтова, библиотекарь Кадинской средней школы:
Знаете, я уже 15 лет работаю библиотекарем в этой школе. Заметила, что книги раньше были тяжелее, чем сейчас.
Из года в год здесь принимают, сортируют, а потом отправляют учебники школам всей страны. Август – самая горячая пора, нужно успеть развезти до 700 тысяч экземпляров.
Алина Пашик, генеральный директор белорусского торгового объединения «Глобус»:
На сегодняшний момент из 49 запланированных к 1 сентября новых наименований учебников уже получено 41. Остались иностранные языки, которые выходят небольшими тиражами по 1000-2000 экземпляров, которые обещают выдать на следующей неделе.
Вчерашний день для новых учебников – сухой сплошной текст. Современные пособия – сочетание емкого изложения информации и вот таких виртуальных эффектов. Например, долгожданный учебник по географии для восьмых классов насыщен иллюстрациями, таблицами, диаграммами и ссылками на дополнительные познавательные ресурсы уже в электронном виде.
Ольга Сарычева, соавтор учебного пособия по географии:
Есть две рубрики, которые называются «Обсудим» и «Для любознательных». Они помогают размышлять учащимся, выполнять творческие задания с использованием дополнительных источников. А также рубрика «От теории к практике».
Каждый учебник разрабатывается на конкурсной основе. А в тандеме с опытными методистами и учеными работают практикующие педагоги. Из 218 школьных учебников в Беларуси начиная с 2015 года обновились уже 144. К этому школьному году на парты ляжет 49 новых учебных пособий. Кстати, свое мнение уже высказали и будущие пользователи. Более 30 тысяч восьмиклашек поучаствовали в масштабном анкетировании.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
Новые учебные пособия отличаются современным дизайном. В них стало больше практикоориентированных заданий, в которых требуется не просто воспроизводить усвоенный материал, а использовать усвоенные знания и умения для решения практических задач, тех, которые встречаются в повседневной жизни.
Учитель русского языка и литературы Светлана Германович работает в сельской школе почти три десятка лет. Ее руке принадлежит целых пять параграфов в новоизданной книге по русскому для девятого класса. Как видим, в коллективе педагогов, создавших новенький учебник, далеко не одни профессора. А значит, есть надежда, что учебник грешить излишней академичностью не будет.
Светлана Германович, учитель русского языка и литературы Романовичской средней школы:
Получился симбиоз науки и практики. Я надеюсь, что результат получился действительно хороший. Какой? Покажет конец учебного года.
Учитывая, что сельский класс – это класс, где 10 человек, сельские ребята оказываются в более выигрышной ситуации, чем городские. В возможностях никто не ограничен.
Анастасия Марчук, учащаяся 9 класса Романовичской средней школы:
Я очень горда, что наш учитель создал эту книгу. Для меня важно, чтобы можно было быстро и легко выучить любое правило и не сидеть допоздна.
В издательстве «Адукацыя i выхаванне» первыми решили пойти от обратного: не отваживать ребенка от гаджетов, а использовать их в обучении. В итоге на занятиях по физике теперь можно онлайн ставить опыты, а на истории – отправиться на виртуальную экскурсию.
Мирослава Шавыркина, главный редактор издательства «Адукацыя i выхаванне»:
Мы ганарымся падручнікамі. Яны якасныя, ілюстраваныя, падрыхтаваныя менавіта да сучасных дзяцей. Вось падручнік 9 класа, тут розныя бранзалецікі, упрыгожванні. Усе гэта ў схемках.
Убрать из учебников все лишнее, сделать материал доступным и главное – актуальным, поручал Александр Лукашенко.
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Согласны с главой государства и сами ученики, современную жизнь которых, к слову, сложно представить без гаджетов.
Виталий Мамченко, ученик 11 класса Могилевской гимназии № 2:
Обычные книжки заменить очень тяжело. Элекронные дают нагрузку на здоровье, глаза, нервную систему. Считаю, что бумажные учебники более приемлемы.
До начала учебного года остается неделя. Все школы Беларуси уже готовы открыть свои двери. Отремонтировали что требуется, учебниками укомплектовали. Теперь дело за армией юных гениев. Которых, к слову, прибавилось в сравнении с прошлым годом на целых пять тысяч. Всего же в белорусских школах за парты сядут больше миллиона школьников.