«Встреча должна стать исторической». Все темы совещания Президента Беларуси с силовым блоком страны в одном материале

Новости Беларуси. От качества следствия до злоупотребления служебными полномочиями и оказания давления на судейский корпус. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

20 августа во Дворце Независимости состоялся большой разговор с силовым блоком. Это совещание глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. Уже в начале Президент призвал участников диалога к открытости, подчеркнув, что эта встреча не для отчета друг перед другом, а для решения конкретных проблем. Первостепенная задача, которую поставил глава государства – защита права человека и справедливое к нему отношение. При этом требовательность к качеству работы правоохранителей отныне будет только возрастать. Подробности у корреспондента Евгения Пустового. Сегодня во Дворце Независимости все больше «звезды» силового блока. Разговор на одну из самых острых тем – о работе правоохранительной системы. Провести ее ревизию глава государства обещал на недавней встрече с руководителем Следственного комитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У людей порой складывается впечатление, что сегодня сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересует не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы. Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Когда с ними знакомишься, складывается такое впечатление. Некоторые прибурели и оборзели в погонах до того, что они не просто не должны носить погоны, должны быть эти люди изъяты в первую очередь из нашего общества. Прежде, чем те преступники, назовем их так до суда, дела которых они расследуют. Перед этой встречей глава государство тщательно изучил все резонансные материалы – от сфальсифицированных коррупционных процессов до фактов ложной борьбы с самыми беззащитными фигурантами наркотических дел. Изучил и вынес вердикт: после сегодняшнего совещания подобного повториться не должно.

Александр Лукашенко:

Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том плане, что после сегодняшнего нашего разговора (а я думаю, он у нас не просто состоится, но получится), ситуация изменится кардинально в лучшую сторону по тем недостаткам, которые мы выявили в процессе подготовки этого совещания и еще будут выявлены в ходе нашего разговора. Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти Президент открыто говорит о том, что обсуждают на кухнях или в Telegram-каналах. О проблемах, которые надо выжигать каленым железом. И это не политический реверанс в канун избирательной кампании – Александр Лукашенко никогда не раскланивался в политтехнологичных па.

Александр Лукашенко: Дело абсолютно не в выборах Александр Лукашенко:

Если объективно, в самом начале чтобы не сложилось совсем превратное мнение о работе правоохранительного блока и вообще органов власти, хочу сказать: в основе всей нашей политики всегда были, есть и будут человек и справедливое отношение к нему. Я об этом так часто говорю, что многие думают о том, что для какого-то пиара или популизма это говорю. Если вы так думаете, вам во власти делать нечего. Еще подчеркиваю: главное – это человек. И главное в нашей политике в отношении этого человека – это справедливость.

Зачастую по тем, кто защищает, расследует и судит, судят об эффективности всей государственной системы. Недоверие закону и дискредитация его институтов приводят к ослаблению и даже разрушению государств. Александр Лукашенко: Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части В стране создана отдельная система следственных органов. Глава государства стал инициатором создания Следкома – ведомства, независимого от других силовиков в принятии решений. У белорусских следователей только один ориентир – закон. Но они его сами порой нарушают.

Александр Лукашенко:

Склепали, сформировали. Не получается на каком-то этапе – адвокат занял определенную позицию, подозреваемый, свидетель или кто-то «не понимают» людей в погонах – начинается давление на них, как я говорил, вплоть до судей. Чтобы получить заранее нужный результат идут на фальсификацию. Фиксируйте, Наталья Ивановна (Кочанова – прим. ред.), по этим всем вопросам придется принимать жесточайшие решения. По уголовным делам и материалам проверок, как я уже говорил, склонение к даче нужных показаний либо к отказу от заявлений, искусственное создание условий для противоправной деятельности с целью ее пресечения.

Наши спецподразделения завсегдатаи первых мест на международных соревнованиях «антитеррор». Но международный авторитет доблестных бойцов «Алмаза» или СОБРа зачастую портят их же кабинетные коллегии – следователи и оперативники, которые, не разобравшись в ситуации, задействуют грозную силу в поимке псевдопреступников.

Александр Лукашенко:

Это не дело, что заставляют двухметровых ребят весом 150 килограмм во всем обмундировании с палками, боеприпасами и оружием врываться в дома граждан и издеваться над ними. Смотрите, чтобы сами не попали под этот каток. Далеко не все задержанные оказываются виновными.

Александр Лукашенко:

Народным языком говоря: посадили человека, в следственном изоляторе бедолага томится, проходит время, доказательств нет – человека выпустили. В 2018 году освобождено из-под стражи 27 таких лиц. При этом особую озабоченность вызывает продолжительность применения данной меры. В частности, в отношении лиц, по которым впоследствии было прекращено предварительное расследование по реабилитирующим основаниям. Срок заключения под стражу в ряде случаев достигал свыше полугода. Больше полугода человека держали в застенках, не доказали, выпустили. Кто за это ответил?

Отдельная тема – совещания и в целом работа силовиков. Показатели. Порой за цифрами не видят людей, граждан, которых и призваны защищать. Теперь стоит задача на законодательном уровне разработать новую оценку работы милиции, следствия и КГК. Палочная система – советский пережиток, но и в новых условиях она находит питательную среду. Поручение главы государства выжигать каленым железом наркотическую заразу самые ретивые опера восприняли по-своему. Легче бороться с несмышлеными подростками, чем с взрослыми и хитрыми дельцами.

Александр Лукашенко:

Ну конечно, проще всего поймать какого-то бомжа с наркотиками, а то еще и подкинуть наркотики неугодным и отметить эту «борьбу». Кому это надо? В качестве нарушений фиксировались доведения плановых заданий по пресечению необходимого числа преступлений, что приводило к массовым задержаниям потребителей наркотиков и курьеров-закладчиков. Накопление эпизодов, длительное наблюдение, фиксация фактов, задержание потребителей по одному при выходе из мест совместного потребления и другое. А так же провокации, в том числе с участием своих источников по склонению граждан к приобретению и употреблению наркотиков. А так же личное участие в незаконном обороте.

Пожалуй, самая резонансная и острая тема – борьба с коррупцией. Весомая статья порой шьется белыми нитками, а Президент уже неоднократно требовал: факты на стол, и только тогда виновного в тюрьму. Под следственный молот борьбы с коррупцией попадают разные люди – виновные и те, чья вина не доказана. Президент привел в пример нашумевшее дело в отношении главного инженера МЗКТ. С таким подходом в борьбе с мздоимством далеко не уедешь.

Александр Лукашенко:

Взятка – это когда вы зафиксировали аудио, видео, что человеку принесли и дали взятку. Все, никуда не денешься, не отвертишься. И все практически уголовные дела КГБ о крупных взятках, в том числе в здравоохранении в последнее время, по Мингорисполкому (там десятками задерживали) когда мне докладывали, я не глядя санкционировал самые жесткие меры к этим людям. Потому что вот они, факты, зафиксированы. А что такое «человек где-то вспомнил, что он кому-то дал взятку»? И начинается! Это особенно для милиции характерно, тому же ГУБОПиК. Кто-то где-то сказал, человеку заломили руки и начали выкручивать. Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей, ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек – оговорил его, дал против него показания, и пошли. Более того, не обязательно руки завернуть и куда-то его поместить. Начинается слежка за этим человеком, человек травмируется. Особенно это касается людей, которые занимают высокие должности, начиная от райисполкома, и заканчивается правительством. И таким образом счеты сводят с людьми.

Порой среди абсурдных проблем ошибки в оформлении дел: следователи ошибаются, словно второкурсники юрфака. В процессуальных действиях каждая запятая важна как во фразе «казнить нельзя помиловать».

Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:

Некоторые недостатки в работе Следственного комитета как раз объясняются тем, что на какой-то стадии ведомственный, внутриведомственный и межведомственный процессуальный контроль был ослаблен. То есть был нарушен главный принцип, конституционный принцип уголовного правосудия – принцип презумпции невиновности. Когда органы предварительного расследования, органы дознания придают особое значение первичным оперативным данным, полученным в начальной стадии уголовного процесса. И затем, как правило, значение этих доказательств переоценивается. А затем, в ходе дальнейших процессуальных действий, они не подтверждаются.

В целом в стране налажена и эффективно работает система безопасности. Но корректировать, понятно, надо, чтобы с одной стороны сохранить безопасность на улицах и неприкосновенность личности, а с другой – неотвратимость не только законного, но и справедливого наказания. Президент вскрыл все изъяны правоохранительной системы, чтобы сначала решить, а потом уже забыть о них. Александр Лукашенко: «Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково» То, что в целом система работает эффективно, подтверждают и раскрытые факты против отдельных людей в погонах.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Те посылы, которые прозвучали со стороны главы государства ко всем правоохранителям, которые сидели в зале, можно свести к двум основным тезисам. Первое – это то, что в ходе нашей работы не должен пострадать ни один невиновный человек. Понимаете, не срок получить, а вообще преследоваться каким-то образом. Поэтому тут очень важна квалификация всех сотрудников правоохранительных органов с самого начала оперативно-розыскной деятельности и заканчивая направлением дела в суд. И второй посыл – неотвратимость наказания должна быть обеспечена. Это, в общем-то, неизбежное условие для того, чтобы страна жила стабильно в правовом поле и господствовал закон.