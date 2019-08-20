«Справедливое должно быть отношение к людям». Президент отметил существенные недостатки в правоохранительной системе Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко отметил существенные недостатки в правоохранительной системе. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном качеству работы правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первостепенная задача силового блока страны – защита права человека и справедливое к нему отношение. Президент подчеркнул, что в основе стабильности в государстве лежит внутриполитическая ситуация и доверие к власти. Доверять люди должны в том числе и правоохранительной системе. Ведь это один из главных показателей эффективности, профессионализма и законности действий всех сотрудников силовых органов. Александр Лукашенко: В основе стабильности лежит внутриполитическая ситуация в государстве и доверие людей к власти

Большой разговор с силовиками глава государства анонсировал еще на прошлой неделе. По его результатам работа всей правоохранительной системы должна кардинально измениться в лучшую сторону, будут устранены недостатки, которые выявили в ходе подготовки к этому совещанию. Александр Лукашенко обозначил ключевые проблемы в сфере: от качества следствия до злоупотребления служебными полномочиями и оказания давления на судейский корпус. Отдельное внимание глава государства обратил на необходимость наличия достаточной доказательной базы при расследовании коррупционных преступлений. Президент делает акцент на неотвратимости наказания, ведь «неприкасаемых» в Беларуси нет. Вместе с тем важно помнить о презумпции невиновности. Ни один невиновный человек не должен пострадать от действий правоохранителей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня не рядовое совещание у Президента. И по всем фактам мы должны принять соответствующие решения. Эти факты имеют место быть, потому что, во-первых, Комитет государственной безопасности недостаточно работает по своим направлениям. Вам мною и законом предоставлено право – и я от вас требую – обеспечить надзор за ситуацией. И как минимум доложить мне. Я не говорю, что вы плохо работаете, вы недостаточно работаете. Недостаточно работает оперативно-аналитический центр при Президенте, который контролирует кадровый реестр Президента. Вы не только должны быть чистилищем, знаете, в какой сфере, но и уметь проинформировать вовремя Президента с целью защиты тех людей, которые руководят страной.

Никуда не годна работа Администрации Президента. Кадры надо не только назначать, но и оберегать их. А жуликов и проходимцев надо каленым железом вырезать из наших рядов. Еще раз подчеркиваю: справедливое должно быть отношение к людям. Выводы сказанного мною. Правоохранительные органы должны работать не просто эффективно, а качественно, толково. Чтобы не было никаких претензий, и в основу надо положить не только закон. Вы все почти юристы. Не пропишешь все, что происходит в жизни. Так положите в основу справедливость, так как это уже дело судей больше всего. Не давите на людей излишне. Но, с другой стороны, не прощайте ничего подонкам, негодяям и бандитам. Ибо о стабильности потом в нашем обществе разговора быть не может.