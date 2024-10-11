Спортивный психолог – необходимость? Как в Беларуси развивается это направление и какие есть проблемы?

Когда на международной арене поднимается флаг родной страны, играет ее гимн, возникает такая гордость. Причем не за себя, не за команду, а за всю страну. Ведь победа в состязаниях это не заслуга одного человека, а целой системы. Физической культуре и спорту в нашей всегда предавалось очень большое значение. Беларусь взрастила более сотни призеров Олимпийских игр. О том, кем гордимся и как растим новых будущих чемпионов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

Безусловно, ведется. У нас в РНПЦ существует лаборатория психологии. Я соглашусь, что, наверное, количество, да и качество подготовки спортивных психологов, возможно, недостаточно, как и самой культуры понимания нужен психолог или нет. У нас есть, к сожалению, в определенном смысле недопонимания. Мне кажется, этот процесс развивается, движется, проблемы эти ставятся, будут решаться. Есть примеры: матч Европа – США, который у нас проводился на стадионе «Динамо». Можно было наблюдать, что среди американских и европейских спортсменов ходят психологи. Спортсмен обратился, сел, побеседовал – психолог разобрал и пошел дальше к кому-то еще, как раненых искал, кому помощь нужна. Думаю, должна сложиться определенная культура, понимание и уровень квалификации таких психологов, которые могут приносить пользу. Скажу из своей практики, когда вмешательство психолога привело к тому, что коллектив мог разделиться на какие-то категории или группы. Но такие отрицательные случаи редки. Но это направление очень важно и в этом направлении мы будем двигаться.