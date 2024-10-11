Лукашенко: кукуруза неплохая, что там говорить. Но мы отстаём от Запада

Для сравнения Президент расспросил о результатах урожайности всех видов. Главе государства доложили, что при соблюдении требований технологии они достойные. Но Александра Лукашенко интересовали конкретные цифры и более развернутый ответ. Определенная разница все же есть. К примеру, по срокам созревания зарубежные сорта более ранние, да и урожайность на зерно у белорусских хоть и хорошая, но порой все же бывает ниже.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу сказать, что кукуруза неплохая, что там говорить. Но мы отстаем от Запада. Вы меня убеждали: да у нас! Да вы что! Да нам не надо покупать! Это же мое было решение: 15 % мы должны покупать западной селекции семян. Почему? Чтобы видели, на что ориентироваться. Крутили, вертели, скрещивали. Я не знаю, как вы там делаете и так далее. Это было мое решение. Я тогда согласился с руководителями Гродненской области, что не надо опираться только на свое.

Если вы отстаете на 20 %, это очень много. Я согласен, посчитаем. И потом по итогам посмотрим. Но не должно быть очковтирательства и шапкозакидательства. Поэтому, видите, что у нас Полесский – 175 или еще какой-то дает 160 центнеров, предложите руководителю. Или вот этот, допустим, Вивален. Наш это?

– Да, наш, все наше.

– 134. Будем возделывать. Может, на каких землях и надо, но я не думаю. Зачем возделывать то, что не приносит пользы? Ради того, что какой-то ученый его изобрел? Имя осталось только в скобочках написать. Нам надо высокоурожайные, хорошие сорта.