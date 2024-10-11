Акция «Марафон единства» – блогеров познакомили с промышленным потенциалом Молодечно

Не изменяя себе, семье, стране. Молодежь на «нескучной нелекции» в Молодечно рассуждала о жизненном выборе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Город первым принимает масштабную республиканскую общественно-культурную акцию «Марафон единства». Главные мероприятия впереди, а 11 октября все началось с экскурсий.

Возможность изучить промышленный, культурный, спортивный потенциал этого уникального уголка Беларуси получили и блогеры. Буквально в режиме онлайн своими впечатлениями они делятся с подписчиками во всем мире: вот такая она, наша страна!

Евгений Ананько, блогер: Даже в небольших городах есть крутые, классные, большие предприятия, которые производят очень хорошую продукцию, востребованы не только у нас, но и в зарубежье. Я хотел сказать о том, что такая инициатива, наверное, должна была появиться чуть-чуть раньше, чтобы начинающие блогеры еще раньше начали рассказывать о тех масштабах, о тех крутых предприятиях, классных предприятиях, которые есть у нас в стране.

Ростислав Чепурный, блогер:

Я очень рад, что меня пригласили, потому что, если бы не сегодня, то я бы, наверное, не узнал бы о том, как это все происходит. И моим зрителям, конечно, будет интересно. Поэтому я с удовольствием буду принимать в подобных мероприятиях участие, надеюсь, что пригласят.

Масштабная общественно-культурная акция только начинает путь по регионам Беларуси. 12 октября в Молодечно в неформальной обстановке с жителями и гостями города пообщаются космонавты и депутаты.